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    Rize'de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü

    Evinin alt katındaki kahvehane gürültüsünden rahatsız olan aile, çözümü, balkonlarına çıkan kapıyı betonla kapatmakta buldu.
    • 11.06.2022 - 11:32
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    Rize'de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü

    Rize'nin İyidere ilçesinde, Karadeniz fıkralarını aratmayan bir olay yaşandı.

    Büyükçiftlik köyündeki Şamlı Apartmanı'nda yaşayan aile, alt katlarında bulunan kahvehaneden gelen gürültüye ilginç bir çözüm buldu.

    Seslerden rahatsız olan 1'inci kat daire sahibi, balkona açılan kapıya duvar ördü.

    "Konuyu bildiğim için görüntüyü yadırgamıyorum"

    Daire sahibi Mehmet Temiz, "Balkonun altında kahvehane var. Buradan çok ses yükseldiği için aile oturma odası olarak kullandıkları odanın balkonunun kapısını duvar örerek kapattı. Ben konuyu bildiğim için ortaya çıkan görüntüyü yadırgamıyorum ama burayı ilk kez görenler için ilginç bir manzara oluşturuyor. Biz de bilmesek 'Tam Karadeniz fıkralarını aratmayacak manzara ortaya çıkmış' diyeceğiz" dedi.

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #1

    "Balkonun etrafını duvar örseydi, odayı genişletmiş olurdu"

    Balkona geçiş sağlayacak kapının olmadığını gören Cemil Temiz ise "Balkonun kapısını kapatınca ilginç durum ortaya çıkmış. Bence balkonun etrafını duvar örselerdi odayı da genişletmiş olurlardı. Karadeniz'de böyle ilginç olaylarla karşılaşıyoruz, bu da bizim güzelliğimiz" dedi.

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #2

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #3

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #4

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #5

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #6

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #7

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #8

    Rize de kahvehanenin sesinden rahatsız olan kişi, balkonuna duvar ördü #9


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