Rize'de kira zammı kavgasında kan aktı Rize’de kira artışı nedeniyle çıkan kavgada, kiracısının yeğeni Halil Ak’ı (27) bıçaklayarak öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan Mücahit Kazancı (29) adliyeye sevk edildi. Sokak ortasındaki bıçaklı kavganın hemen sonrasına ait görüntüler de ortaya çıktı.

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İHA

Son dönemde kira fiyatlarındaki artış nedeniyle ev sahipleriyle kiracılar arasında gerginlikler başladı.

Mahkemelere taşan davaların yanı sıra çok sayıda yaralama ve ölümle sonuçlar olaylar meydana geldi.

Bunun son örneği ise Rize'de gerçekleşti.

Kira artışının fazlalığı nedeniyle tartıştılar

Merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 19.30 sıralarında ev sahibi Mücahit K. kirasını artırmak istediği için kiracısı ile artışın fahiş olduğu nedeniyle tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın ardından kiracının yeğeni Halil İbrahim Ak (25) ve 2 arkadaşı ev sahibi Mücahit K. ile görüşmek için yanına geldi.

Belinden çıkardığı ekmek bıçağını sapladı

Ak ile Mücahit K. arasındaki tartışma büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Bu esnada ev sahibi Mücahit K. belinden çıkardığı ekmek bıçağı ile Halil İbrahim Ak, Sedat S.S. (23) ve Miraç B.’yi yaraladı.

Mücahit K. olay yerine gelen ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Boğazından bıçak yarası alan Ak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

Yaşanan kavgayı gören vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kayıt altına almaya başladı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde sokağın ortasında boğazından bıçaklanan Halil İbrahim Ak, aldığı yara ile birlikte yere düştüğü görüldü.

O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar şoke oldu.