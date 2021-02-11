Euro
8.5444
-0.15%
Dolar
7.0267
-0.44%
Altın
416.72
-0.27%
Borsa
1.555
0.49%
Bitcoin
337.388
3.57%
EXEN Coin
17.92
7.36%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Rize'de korku dolu ayı kurtarma operasyonu kamerada

    Ayağı çelik tele dolanan ayı, kendisini kurtarmak isteyenleri kovaladı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 16:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de korku dolu ayı kurtarma operasyonu kamerada

    Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Ortaköy köyü ormanlık alanında arkadaşlarıyla gezinen Akın Altekin, bir ayının hareket etmeden yerde yattığını fark etti.

    Altekin ve arkadaşları ayının yanına yaklaşarak çelik tele dolandığını gördü.

    KURTARMAK İSTERKEN KOVALANDILAR

    Vatandaşlar ayıyı kurtarmaya çalışırken, ayı ise bir anda hareketlendi. Bunun üzerine Altekin ve arkadaşları korkup, kaçmaya başladı.

    Altekin'in o anlardan saniyeler öncesinde, "Bu ayıyı çözsem bana bir şey yapmaz. Bana da panda derlerdi eskiden" demesi ise oldukça dikkat çekti.

    Kurtarmak istedikleri ayı onlara hayatlarının en büyük korkusunu yaşattı

    Rize de korku dolu ayı kurtarma operasyonu kamerada #1

    Rize de korku dolu ayı kurtarma operasyonu kamerada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir