Rize'de korku dolu ayı kurtarma operasyonu kamerada

Ayağı çelik tele dolanan ayı, kendisini kurtarmak isteyenleri kovaladı.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Ortaköy köyü ormanlık alanında arkadaşlarıyla gezinen Akın Altekin, bir ayının hareket etmeden yerde yattığını fark etti.

Altekin ve arkadaşları ayının yanına yaklaşarak çelik tele dolandığını gördü.

KURTARMAK İSTERKEN KOVALANDILAR

Vatandaşlar ayıyı kurtarmaya çalışırken, ayı ise bir anda hareketlendi. Bunun üzerine Altekin ve arkadaşları korkup, kaçmaya başladı.

Altekin'in o anlardan saniyeler öncesinde, "Bu ayıyı çözsem bana bir şey yapmaz. Bana da panda derlerdi eskiden" demesi ise oldukça dikkat çekti.

Kurtarmak istedikleri ayı onlara hayatlarının en büyük korkusunu yaşattı