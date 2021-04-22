Rize'de köylülerin taş ocağı tepkisi

İkizdere ilçesinde ormanlık alanda taş ocağı kurulmasına yönelik bölge kadınları tepki göstererek iş makinalarını alana sokmadı. Kadınların jandarma ile diyaloğu kameralara yansıdı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde kurulmak istenen taç ocağına bölge halkının tepkisi sürüyor.

Karadeniz'in termal ve kış turizmi için yeni turizm destinasyonu alanı olarak belirlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "örnek yayla" modellerinin uygulanacağı iki noktadan biri seçilen doğal sit alanı Rize'nin İkizdere Vadisi Cevizlik köyünde açılması planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın alınacağı bazalt ocağı projesi tepkilere yol açtı.

"YATIRIMA DEĞİL SEÇİME KARŞIYIZ"

Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini savunan yöre halkı, "yatırıma değil, yanlış yer seçilen taş ocağına karşıyız" mesajı ile nöbete başladı.

Köylerinde çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan yöre halkı, İyidere'de deniz doldurularak yapılacak Lojistik Liman projesi için planlanan taş ocağının daha yakın, daha az maliyetli ve doğaya zarar vermeyecek başka bir alanda açılmasını istiyor.

İŞ MAKİNELEİR GELDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Vadide taş ocağı için harekete geçen firma, ağaç kesimi için orman yolu açmak üzere iş makinelerini vadiye getirmeye başladı.

Alana giren ilk iş makinesinin önüne çıkan yöre halkı, yolu kesmeye çalıştı. Bu sırada yöre halkı ile askerler arasında gerginlik yaşandı.

Jandarmaların müdahale ettiği kişiler uzaklaştırıldı. Vadide nöbet tutan kadınlar da görevlilerle tartışırken bölgede gergin bekleyiş sürüyor.

"TAŞ VERMEYECEĞİZ"

Yörede oturan Yüksel Baş, "Bizim çay bahçelerimiz yaşam alanlarımız hep burada. Çaylık alanlarımız var, arılarımız var, su kaynağımız var. Bütün gelirimiz buradan. Taş ocağı olursa biz mahvoluruz dedi.Ayşe Baş ise ?Malımızı korumak için buradayız. Gece gündüz burada nöbet tutacağız. Biz buradan yol vermeyeceğiz, mal vermeyeceğiz, taş vermeyeceğiz. Onlar bezecek, biz bezmeyeceğiz diye konuştu.Vadilerini koruyacaklarını dile getiren Songül Baş ise, Biz vadimizi koruyoruz. Suyumuzu buradan karşılıyoruz, ineklerimizin otlak yeri burada, peteklerimiz, çayımızı burada. Çayımızı, çocuklarımızı büyütür gibi büyüttük. Şimdi biz bunları vermeyeceğiz. Buraya boşuna iş makinesi gönderdiler ifadesini kullandı.Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini anlatan Dursun Baş, Biz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz yatırıma karşı değiliz. Limanı doldurmak için başka alternatifler var. Ormanı katlederek liman dolgusu yapılmaz." dedi.

Rize'de köylülerin taş ocağı tepkisi VİDEO