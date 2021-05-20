Akşener'e tepki gösteren Rizeli kadın konuştu

Meral Akşener'in, Rize gezisi olaylı bitti. Akşener'e soru sormak isterken korumalar tarafından susturulan Havva Sevgen, o anları anlattı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in İkizdere ve Çayeli ziyaretleri olaylı geçti. Vatandaşlar tarafından 'yuhlanan' Akşener, ziyaretlerini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Akşener'in ziyareti sırasında soru sormak isterken susturulduğunu ifade eden Havva Sevgen, "İzin vermediler konuşmama. Benim Cumhurbaşkanımı Netanyahu’ya benzetince ben çok sinirlenmiştim." dedi.

"BANA SEN YALANCISIN DEDİLER"

Olay anını anlatan Havva Sevgen, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soru sormak istediği sırada, Akşener’in tepkisi karşısında çok şaşırdığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

“Biz ilçe merkezine alışverişe inmiştik. Marketten dışarıya çıkardılar bizi. Dediler ki ‘Meral Akşener geliyor, buralar karışabilir.’ Biz de dışarıya çıktık. O sırada gayet normal bir şekilde ‘Başkanım PKK ile çalışıyorsunuz, hangi yüzle buraya geldiniz’ diye sordum. Bana ‘Sen yalancısın, yalan konuşuyorsun’ dediler. Korumaları da bana ‘Siz yanlı mısınız? Nerelisiniz?’ diye sorunca kendisi hemen ‘Ne taraf olduğu belli, kiminle olduğu belli’ dedi. Şaşırdım yani, ben normal bir vatandaşım, sadece bir sorayım dedim.





"KONUŞMAMA İZİN VERİLMEDİ"

O sıra bağırıp çağırdılar, beni aldılar, izin vermediler konuşmama. Benim Cumhurbaşkanımı Netanyahu’ya benzetince ben çok sinirlenmiştim. O anda da tesadüf oldu, soracağım onlara. Fırsat vermediler. Yalancısın diye bağırıp çağırdılar sadece, cevap da vermedi. ‘Bana cevap vermek zorundasınız’ dedim, ‘Cevap vermiyorum’ dedi. Öyle de çekti gitti zaten. Sonrasında korumalar çekti attı, uzaklaştırdı beni. Sonra polis geldi kimliğimi istedi, ben de verdim. Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım.





"BAĞIRIP ÇAĞIRDILAR"

Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu. Ben bir emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Propaganda yapacak bir insan da değilim. O anda tesadüfen oraya denk geldi. Geleceğinden bile haberim yoktu. Ben güzelce sorumu sorunca bana yalancısın dedi. Tamam PKK ile iş birliği yalan, CHP ile iş birliği de mi yalan. Hiç yakışıyor mu bu partiye o partiyle iş birliği."

