Rize'de otomobil çay bahçesine yuvarlandı

İHA
Rize'nin Pazar ilçesi Hisarlı Köyü'nde B.B. idaresindeki 34 RE 7630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çay bahçesine yuvarlandı.
30 METRE YUVARLANDI
Yaklaşık 30 metre boyunca yokuş aşağı yuvarlanan araçta bulunan sürücü B.B. ve beraberindeki 1 şahıs kazayı yara almadan atlatırken, arabadan çıkarak çevredekilerden yardım istediler.
Araç, bölgeye gelen vinç ile yeniden yola çekilerek kurtarıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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