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    Rize'de rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı

    Rize'de 4 kişi tarafından kaçırıldığını iddia eden bir şahıs rögardan itfaiye yardımıyla polis gözetiminde çıkartıldı.
    • İHA
    • 14.10.2020 - 21:00
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    Rize'de rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı

    Rize'de merkeze bağlı Piriçelebi Mahallesi’nde meydana gelen ilginç olayda, sokakta seyyar satıcılık yapan bir vatandaş rögar kapağından ses geldiğini duyarak kapağın yanına gitti.

    RÖGAR KAPAĞININ ALTINDAN İNSAN ÇIKTI

    Kapağın altından "Kurtarın beni" şeklinde ses duyan vatandaş hemen polisi ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen ekipler rögar kapağını kaldırarak içerisindeki 30 yaşındaki E.D.’yi bulunduğu yerden çıkardı.

    E.D.'nin olay yerinde kendisine oraya nasıl girdiğini soranlara 4 kişi tarafından kaçırıldığını, ellerinden kurtularak dere yatağı marifeti ile rögara girdiğini ve ardından merkeze kadar yürüdüğünü söylediği öğrenildi.

    'BENİ KAÇIRDILAR' DİYE YARDIM İSTEDİ

    Olay anında orada olan ve E.D.’nin "Beni kaçırdılar" dediğini duyduğunu dile getiren Mustafa Beşiktepe “Ben burada kestane satıyordum. Adam oradan kapağa vurdu 'Kurtarın beni’ diye. Bende hemen ekiplere haber verdim. Ekipler geldi kurtardı onu. ‘Kaçırdılar beni’ dedi, gerisini bilmiyorum. Buradan girme şansı yok. Kesin başka bir yerden girdi” ifadelerini kullandı.

    Rögarın içerisinden çıkartılan E.D. Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Öte yandan durumdan şüphelenen vatandaşlar olay yerinden giden ekiplerin ardından rögar kapağını yeniden açarak başka kimsenin olup olmadığını cep telefonları flaşlarıyla ve bağırarak kontrol etti.

    Rize de rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı #1

    Rize de rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı #2

    Rize de rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı #3

    Rize de rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı #4

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