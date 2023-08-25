Rize'de sağanak etkili oldu: Çayeli ve Güneysu'yu sel vurdu! Rize'de geceden itibaren etkili olan sağanak yağmur Çayeli ve Güneysu ilçelerinde sele neden oldu. Çayeli'nde toprak kaymaları nedeniyle 11 ev tedbir amaçlı boşaltılırken Güneysu'da karayolu çöktü.

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ensonhaber.com

Doğu Karadeniz'in bol yağış sezonu başladı.

Karadeniz'in her yıl farklı bir konumda kendini gösteren aşırı yağış ve su baskınları bu kez Rize'de etkili oldu.

Rize'nin komşu olan Çayeli ve Güneysu ilçeleri gece saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkisi altına girdi.

Çayeli sele teslim

Çayeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış sonrası çeşitli noktalarda toprak kaymaları meydana geldi, bazı cadde ve sokaklarda da su birikintisi oluştu.

Madenli, Şairler ve Aşıklar derelerinin debisi yükselirken, Yalı Mahallesi'nden geçen dere taştı. Derenin taşması sonucu yolda rüsubat birikti, İshakoğlu İlkokulunun bahçesini su bastı.

11 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından civardaki 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerde ikamet eden 28 kişi, güvenli bölgeye nakledildi.

İlçenin Abdullahhoca köyüne bağlı Kömürcüler Mahallesi'nde heyelan riski dolayısıyla yaklaşık bir yıl önce boşaltılan ev ise yıkıldı.

İlçenin Aşıklar köyüne ise elektrik verilemiyor.

Sel Güneysu'yu da vurdu

Güneysu da yağmurlardan en çok etkilelen ilçelerden biri oldu.

Yağışlar nedeniyle Rize-Güneysu karayolunun ikinci kilometresinde yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu.

Olay anında yoldan bir aracın geçmemesi faciayı önlerken, Jandarma ekipleri Rize-Güneysu karayolunun Güneysu istikametini trafiğe kapattı.

3 yıl önce çöken yol aynı yerden tekrar çöktü

Öte yandan aynı noktada 3 yıl önce 26 Ağustos 2020 tarihinde yine şiddetli yağışlar sonrasında yolda 3 metre derinliği, 5 metre genişliğinde bir çukur oluşmuştu.

Yol yapılan çalışmaların ardından bir süre sonra ulaşıma açılmıştı.

"Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi"

Çayeli'ndeki Kömürcüler Mahallesi sakinlerinden Zikrullah Kömürcü, sabah erken saatlerde eşiyle birlikte büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Evin içine toprak dolduğunu anlatan Kömürcü, "Eve toprak dolunca çıkamadık. Yeğenim merdiven yardımıyla pencereden çıkardı bizi. Şükür can kaybı yok ama sanki dünya başımıza yıkılıyor sandık." dedi.

Aşıklar köyüne bağlı Melikhoca Mahallesi'nde yaşayan Kenan Adabaş da sabah namazına kalktığında büyük bir gürültüyle evin arka duvarına doğru heyelan geldiğini söyledi.

"Komşumun evine toprak dolduğunu gördüm"

Çocuklarını ve kardeşini uyandırdığını ancak şiddetli yağmur nedeniyle bir süre evden çıkamadıklarını belirten Adabaş, "Yağmur yağdığı için evden çıkamadık, korktuk. İkinci toprak kaymasında kardeşimin aracı toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle komşumun evine toprak dolduğunu gördüm." diye konuştu.

Rize'de 32 köy yolu kapandı

İl genelinde toprak kayması dolayısıyla 32 köy yolu ulaşıma kapandı, 10 araç da zarar gördü.

Karayolları, DSİ, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen can kaybının yaşanmaması tek teselli oldu.

Yağış devam edecek

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesiminde beklenen gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.