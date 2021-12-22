Şehir hastanesinin, 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı. Deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanarak inşaatın başlayacağı belirtildi.

Rize'de 3 bin 920 kilometre olan yüzölçümün büyük çoğunluğu dik ve engebeli arazilerden oluşması yapılaşma zorluğunu da beraberinde getirirken, düz arazi bulunamayan kentte deniz doldurularak kazanılan alanlarda yapılaşma uygulanıyor.

Bölgede, kent merkezinin 3'te 1'i, 1960'lı yıllarda deniz dolgusu ile kazanılan alana kuruldu.

Havalimanı ve lojistik liman projelerinden sonra şehir hastanesinin de 340 bin metrekare alanda 7 milyon 700 bin ton taş kullanılarak denize dolgu üzerine inşa edilmesi için proje hazırlandı.

Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında inşa edilecek 850 yatak kapasiteli tüm odaları deniz manzaralı şehir hastanesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu 'gerekli değil' kararı verildi. İmar planı da askıya çıkarıldı.

“TEK YERİMİZ DENİZE DOLGU”

Rize Valisi Kemal Çeber, şehir hastanesi inşaatı için deniz dolgusunun 1 yıl içerisinde tamamlanacağını, kamu yatırımları için yaşadıkları en temel sorunun yer problemi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Geniş düzlükleri olan bir kent değiliz. Burada araziler, arsalar çok kıymetlidir. Doğanın, tekniğin, imkanların elverdiği ölçüde, denizimizdeki uygun yerleri doldurarak büyük yatırımları yapıyoruz.





Şehir hastanesi de sektörel özellikleri gereği mutlaka dolguya yapılması gereken bir yatırım. Çünkü biz bu hastanede hem Gürcistan'dan gelen hastalarımıza hem Artvin'den, hatta Erzurum İspir bölgesinden gelen hastalarımıza da hizmet vereceğiz.

Rize'de şehir hastanesi, deniz dolgusuna inşa edilecek VİDEO



Çünkü halihazırda da o hizmetleri, o insanlarımıza biz veriyoruz. Bunun için ulaşımının çok kolay, yazın kışın saniyelerin bile önemli olduğu hasta ve hastane işlemlerinde, bu saniyeleri kazandıracak bir alan olması gerekiyordu. Onun da tek yeri denize dolgu.”

“TÜM HASTA ODALARI DENİZİ GÖRECEK”

Vali Çeber, şehir hastanesi için dolgu zemin etütlerine başlandığını belirterek açıklamalarını şu ifadeler ile sürdürdü:

“Teknik aletler ile oralar taranıyor. Olumsuz bir durum çıkmadı. Oraya bu dolguyu yapabileceğiz. Dolgu imar planı yapılacak, sonra bu planlamaya uygun olarak da dolgu yapılacak. Yaklaşık bir yıllık sürede bu işlemlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Sonra da hastane inşaatımız yapılacak. Hastane inşaatımızın da projesi hazır. 850 nitelikli yatak kapasiteli, öğretim üyelerimizin yerlerinin, idari bölümlerin olduğu çok güzel bir plan çizildi. Tüm hasta odaları denizi görecek. Bu çerçevede 1 yıl sonra binanın inşaatına başlamayı öngörüyoruz.”

CHP KARŞI ÇIKMIŞTI

Projeye CHP kanadından itiraz gelmişti.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan şehir hastanesinin denizde değil karada yapılması gerektiğini belirtmiş, “Tek bir Rizeli sağlık hizmetlerinden mağdur olmasın. Ancak hiçbir hastane inşaatı denizin içine yapılmasın. Yeni dolgu alanları oluşturarak yapılacak tüm çalışmalara karşı çıkıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.