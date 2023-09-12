Rize'de Şehir Hastanesi'nin yükseleceği alanın dolgusunda sona doğru Rize’de deniz dolgusu üzerine yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin dolgu çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Dolgu çalışmaları 1-1,5 ay içerisinde sona erecek.

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İHA

Türkiye'nin sağlık sektöründeki 20 yıllık atılımlarına güç katan Şehir Hastaneleri tek tek inşa ediliyor.

Bu sağlık komplekslerinden biri de Rize'de inşa ediliyor.

Rize'nin Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında 340 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Rize Şehir Hastanesi'nin dolgu inşaatında sona doğru gelindi.

Dolgu inşaatının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmaları için ihale yapılacak. Yapılacak olan ihale, kente gelecek olan Sağlık Bakanı yardımcısı tarafından takip edilecek.

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“Kısa bir süre içerisinde dolgu kısmı teslim edilecek”

Dolgu inşaatının az kaldığını, yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Rize Şehir Hastanesi'nin dolgu inşaatı tamamlanmak üzeredir. Zannediyorum kısa bir süre içerisinde dolgu kısmı teslim edilecek. Dolgu kısmı teslim edildikten sonrada ihale süreci başlayacak. Bir inşaat ve Emlaktan Sorumlu Sağlık Bakan Yardımcımız bu çalışma ile ilgili buraya gelecek. İhale süreci de onun ardından sürecek. Hastane süreci kendi seyrinde ilerliyor. Dolgusu önemli kısımdı. Dolgusunun çok ciddi bir eksiği kalmamış. Belki de 1-1,5 ay içerisinde teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Toplam 800 yatak kapasitesi

Hastane, deniz dolgusu üzerine inşa edilecek.

300 dönümlük deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanan hastane, 263 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 554'ü normal, 140'ı yoğun bakım, 100'ü palyatif bakım yatağı, 6'sı mahkum yatağı olmak üzere toplam 800 yatak kapasiteli olacak.

Hastanede 215 poliklinik muayene odası, 31 ameliyathane, 70 acil müşahede yatağı bulunacak.

CHP projeye karşı çıktı

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, deniz dolgusu üzerinde yapılması planlanan şehir hastanesinin denizde değil karada yapılması gerektiğini belirterek, projeye karşı çıkmıştı.

Deniz, yaptığı açıklamada, Rize’de yeni dolgu alanları oluşturarak yapılacak tüm çalışmalara karşı olduklarını ifade ederek, “Tek bir Rizeli sağlık hizmetlerinden mağdur olmasın. Ancak hiçbir hastane inşaatı denizin içine yapılmasın. Yeni dolgu alanları oluşturarak yapılacak tüm çalışmalara karşı çıkıyoruz.” demişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)