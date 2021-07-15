Rize'de sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, ölü sayısı 5'e yükseldi. Kayıp 3 kişi ise aranıyor.

Dün öğleden sonra başlayan şiddetli sağanak sonucu sel ve heyelanların yaşandığı Rize’den acı haberler geliyor...

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı, yağıştan dolayı heyelanın oluştuğu ve bazı evlerin yıkıldığı şehirde, ölü sayısı artıyor.

CANSIZ BEDENLER ÇIKARILIYOR

Muradiye beldesinde yıkılan 3 katlı evin altında kalan 3 kişiden 1’i olan 75 yaşındaki Hacere Mert'in cansız bedeni enkaz altından çıkartılırken, aynı enkazda 2 kişiyi aramaya çalışmalarına devam ediliyor.

Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde ise selde kaybolan 1 kişi aranırken, ilçenin Asmalı Irmak köyünde bu sabah selde kaybolan Adem Yanık’ın cansız bedenine ulaşıldı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde de heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Aynur Karali'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Aynı evin enkazı altında kalan 28 yaşındaki Ayşe Karali’nin de cansız bedeni bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hacere Mert, Adem Yanık ile Aynur ve Mustafa Karali'den sonra Ayşe Karali ile ölenlerin sayısı 5’e çıktı.

Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

BAKANLAR BÖLGEDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize’de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.

Kurum, Soylu ve Karaismailoğlu, Güneysu ilçesinde sel ve heyelandan etkilenen bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Hastanedeki vatandaşlardan 4'ü taburcu oldu, 1 kişinin tedavisi sürüyor." açıklamasında bulundu

HANGİ BÖLGE NE KADAR YAĞIŞ ALDI?

Rize Valiliği, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğini duyurdu.

AFAD: 30'A YAKIN İHBAR GELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 00.15 itibarıyla Muradiye Beldesi Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

(Hayatını kaybeden Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık)