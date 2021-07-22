Rize'de selin ardından son durum

Vali Kemal Çeber, bir süre daha yağış beklediklerini söyledi. Mahsur kalanların kurtarıldığını belirten Çeber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi aldığını kaydetti.

Rize'de etkisini artıran yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağışla birlikte derelerde taşma yaşandı.

4 SAAT DAHA YOĞUN YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Rize Valisi Kemal Çeber, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları anlatırken, mahsur kalan 9 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

"2 köy boşaltıldı, 5 yol kapandı." diyen Çeber, 4 saat daha yoğun yağış beklediklerini söyledi.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Vali Çeber, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, "Fındıklı ve Ardeşen ilçelerimiz bu kez çok etkilendi. Fırtına vadimiz var oralarda taşmalar oldu. 5 köy yolumuz kapalı. Bunlardan 4'ünü güvenlik nedeniyle biz kapattık. Yoldaki herhangi bir riske karşı. Bir köy yolumuz da heyelan nedeniyle kapalı. Mahsur kalan 2 vatandaşımız vardı. Bunlar Hara Köyü'ndeydi onları da AFAD ekipleri kurtardı." ifadelerini kullandı.

2 KÖY BOŞALTILDI

İlçe merkezinde DSİ'ye ait bir duvarın yıkıldığını aktaran Çeber, "Orada trafiği tedbirli veriyoruz. Aralı Köyü'nde de tedbir amaçlı 2 köyümüzü boşalttık." dedi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Karadeniz Sahil Yolu'ndaki sürücülere de uyarılarda bulunan Çeber, şunları söyledi:

"Bu bölgeye seyahat halinde olan vatandaşlarımız varsa, Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı bölgelerinde su birikintileri var. Her birinin başında ekiplerimiz olmakla beraber tedbirlerimizi aldık ama özellikle sürücülerimizin buralarda çok dikkatli olmalarında fayda var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI

Ayrıca, sayın İçişleri Bakanımız ilimizde. Afet bölgelerinde geziyor. Biraz önce de sayın Cumhurbaşkanımız aradı. Detaylı bilgileri aldı, talimatlarını verdi. Biz de olay yerinde afet merkezinde duruma vaziyet ediyoruz. İnşallah yönetebileceğimiz bir durumda seyrediyor yağışlar artmazsa mevcut hasarla süreci tamamlayacağımızı öngörüyoruz.





YAĞIŞLAR PİK NOKTASINA ULAŞTI

Bulunduğumuz bölgede 4 saat daha yoğun yağış öngörülüyor. Ancak yağışların pik noktasına ulaştık. Bundan sonra şiddet artışı olmayacağını değerlendiriyor uzmanlarımız. Rize genelinde de cuma akşamına kadar bölge bölge sağanak yağışların vurmasını bekliyoruz.

RİZE'DEN ARHAVİ'YE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Komşu ilimiz Artvin, oraya da çok geçmiş olsun diliyoruz. Arhavi çok etkilendi. Hatta biz Rize'den bazı ekiplerimizi Arhavi'ye sevk ettik. O bölgede de yağışların aynı seyirde etkili olmasını öngörüyor uzmanlarımız. 4-5 saat sonra Fındıklı ve Ardeşen bölgemizde normal bir yağış seyrine dönecek, o zamanlara kadar taşkınlara, heyelanlara neden olmazsa mevcut durumla yönetme kabiliyetimiz var. Artarsa da takviyelerimizle yönetmeye gayret edeceğiz."





Rize'de sağanak nedeniyle dereler taştı ViDEO



