Rize'de taş zannetti, kafasından yorgun mermi çıktı

Rize'de yorgun mermi isabet eden 22 yaşındaki genç kafasından yaralandı.

Rize'de merkeze bağlı Düzköy köyünde meydana gelen olayda, topladığı çayı satmak için annesiyle birlikte çay alım yerine giden 22 yaşındaki Hakan Köse, alım yerinin kapısında beklediği sırada kafasına sert bir cismin isabet ettiğini fark etti ve ardından yere yığıldı.

Ağrı ile kıvranan Köse'nin yanına gelen çevredekiler, gencin yoldan geçen kamyonun attığı taş sonucu yaralandığını düşünerek önce kafasındaki kanı temizledi.

Daha sonra Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köse'ye burada röntgen çekildi ve kafasına taş değil yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Hemen ameliyata alınan Köse'nin başından mermi çıkartıldı. Hayati tehlikesi olmayan Köse'nin kafa tasında çatlaklar oluştuğu öğrenildi.

"OĞLUMUN ARKASI DÖNÜKTÜ, BİR ANDA OLDUĞU YERE YIĞILDI"

Olay anı oğlu ile birlikte olan Anne Filiz Köse, oğlunun başına taş isabet ettiği kendisine söylendiğine inanmadığını ve başka bir şey olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Yorgun merminin içine doğduğunu dile getiren Anne Köse, "Alım yerinin önüne gitmiştik çay satmak için. Oğlumun arkası dönüktü, bir anda olduğu yere yığıldı. herkes taş dedi ama sanki içime bir şey doğdu. Annelik duygusu derler ya hissedersin. Arabadan taş fırladı diye herkes müdahale etti ama öyle kaldırdık hemen buraya getirdik. Doktor baktı ve neticede taş değilmiş. Çok korktum, çok kötü bir duygu" dedi.

Kamuya açık alanlarda havaya ateş edenlere sitem eden anne Köse, "Bu çok yanlış bir şey. Kendilerinin de başına gelebilir. Toplu yerlerde ateş etmeleri çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

"KAMYON TAŞ ATTI ZANNEDİYORDUK AMA MERMİ GELMİŞ"

Kafasına yorgun mermi isabet eden ve yaralanan Hakan Köse ise, "Alım yerinde çay satıyorduk, bir anda 'zank' diye bir ses geldi. Arkadan gelen o sesin ardından yere yığıldım. Gerisinde zaten arabaya bindirdiler getirdiler beni. Biz kamyon taş attı zannediyorduk ama mermi gelmiş. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Şuan başımda bir ağrı var, gözlerim de bulanık görüyor" dedi.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından inceleme başlatıldı.