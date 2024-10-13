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DHA

Rize'de merkeze bağlı Muradiye beldesi Köprübaşı Mahallesi’nde meydana gelen acı kazada, Kıbrıs Gazisi İsmail Küçükkazdal, stabilize yolda kullandığı kamyonetin kontrolünü yitirdi.

Uçuruma yuvarlanan kamyonet, yaklaşık 200 metre yükseklikten düşüp, çay tarlasında durdu.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü İsmail Küçükkazdal ile eşi Neriman Küçükkazdal yaralanırken, ihbar üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan İsmail Küçükkazdal’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Neriman Küçükkazdal ise patika yoldan sedyeyle ulaştırıldığı ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsmail Küçükkazdal'ın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

DÜZENLENEN TÖREN İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gazi İsmail Küçükkazdal için bugün Muradiye beldesi Köprübaşı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Küçükkazdal’ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazı ardından askeri törenle aile kabristanlığına uğurlandı.

Öte yandan, kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan Gazi İsmail Küçükkazdal’ın eşi Neriman Küçükkazdal’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.