Euro
10.3028
0.34%
Dolar
8.8677
0.14%
Altın
499.38
-0.41%
Borsa
1.406
0.32%
Bitcoin
420.351
0.82%
EXEN Coin
20.50
3.53%
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Rize'de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu

    Heyelanda işe gitmek için bölgeden geçen bir şahıs, toprak yığınlarının altında kalmaktan kaçarak kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 04.10.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 13:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu

    Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşanan sağanak yağmurun ardından çay bahçelerinin bulunduğu bölgede heyelan yaşandı.

    Olay esnasında işe gitmek için bölgeden geçen Mustafa Kar, kayan toprakların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

    O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

    Yaşanan felaket, çevrede bulunan bir kişi tarafından balkondan kayıt altına alındı.

    Görüntülerde, dik yamaçtan önce sel sularının aktığı ardından toprak kütlelerinin sürüklendiği görülürken, o anları kayda alan kişinin 'eyvah' diye bağırdığı da  duyuluyor.

    Rize'de çay bahçesinde yaşanan heyelan ViDEO

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #1

    "YOLU BİTİREMEM DÜŞÜNCESİYLE GERİYE KAÇTIM"

    Heyelandan kaçarak kurtulan Mustafa Kar, şunları söyledi:
    "Heyelanın geldiği noktanın altındaki araba yolundan, yaya olarak işe gidiyordum. Yukarıdan heyelanın geldiğini görünce ileriye kaçmak istedim ama yolu bitiremem düşüncesiyle geriye doğru kaçıp, canımı kurtardım." dedi.

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #2

    GÖLE DÖNEN YOLLAR SÜRÜCÜLERİ ZORLADI

    Sağanak yağıştan etkilenen Pazar ilçesinde yollar heyelan nedeni ile ulaşıma kapandı.

    Bunun üzerine harekete geçen Rize İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çalışmalar sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.

    Göllenmeler yaşanan ilçede su birikintileri nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #3

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #4

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #5

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #6

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #7

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #8

    Rize de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir