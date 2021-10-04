- Haberler
- Gündem Haberleri
- Rize'de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu
Rize'de yaşanan heyelanda bir kişi son anda kurtuldu
- DHA
- 04.10.2021 - 12:25
- Güncelleme : 04.10.2021 - 13:11
Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşanan sağanak yağmurun ardından çay bahçelerinin bulunduğu bölgede heyelan yaşandı.
Olay esnasında işe gitmek için bölgeden geçen Mustafa Kar, kayan toprakların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O ANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ
Yaşanan felaket, çevrede bulunan bir kişi tarafından balkondan kayıt altına alındı.
Görüntülerde, dik yamaçtan önce sel sularının aktığı ardından toprak kütlelerinin sürüklendiği görülürken, o anları kayda alan kişinin 'eyvah' diye bağırdığı da duyuluyor.
Rize'de çay bahçesinde yaşanan heyelan ViDEO
"YOLU BİTİREMEM DÜŞÜNCESİYLE GERİYE KAÇTIM"
Heyelandan kaçarak kurtulan Mustafa Kar, şunları söyledi:
"Heyelanın geldiği noktanın altındaki araba yolundan, yaya olarak işe gidiyordum. Yukarıdan heyelanın geldiğini görünce ileriye kaçmak istedim ama yolu bitiremem düşüncesiyle geriye doğru kaçıp, canımı kurtardım." dedi.
GÖLE DÖNEN YOLLAR SÜRÜCÜLERİ ZORLADI
Sağanak yağıştan etkilenen Pazar ilçesinde yollar heyelan nedeni ile ulaşıma kapandı.
Bunun üzerine harekete geçen Rize İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun çalışmalar sonucu yolu yeniden ulaşıma açtı.
Göllenmeler yaşanan ilçede su birikintileri nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.