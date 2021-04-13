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    Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’i geçti

    Kente dışarıdan gelenlerin sayısının fazla olduğunu belirten Rizeliler, yasakların geri gelmesini istedi.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 14:13
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 15:59
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    Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’i geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladı.

    "Çok yüksek riskli iller" arasında yer alan Rize'de yoğun bakım doluluk oranı artışı, tedirginliğe yol açtı.

    Vatandaşlar, vakaların azaltılması için daha sıkı tedbirlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

    Rize'de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’i geçti VİDEO

    "YASAKLARIN GELMESİ LAZIM"

    Daha sıkı tedbirlerin alınmasını isteyen Fatma Aydın, “Bence yasaklar gelmeli, 20 gün bir kapatma olsa çözüme kavuşacaktır. Yoksa insanların tercihine bıraktığımız zaman sonucu görüyoruz.” dedi.

    Oğuzhan Göz ise “Tedbirlere uymuyoruz, mesafe kuralları göz ardı ediliyor. İnsanlar bu hastalığı basit bir şey zannediyor. Çok daha hassas davranarak kurallara uymamız gerekiyor.” diye konuştu.

    Rize de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’i geçti #1

    "KURALLARA UYALIM"

    Neşat Armağan da “Yetkililer yapmamız gerekenleri zaten söylüyorlar. Konulan kurallara harfiyen uyduğumuz zaman bir sorun kalmayacaktır ama ne yazık ki çoğunluk uymadığı için bu sonuçlarla karşı karşıyayız. Rize'de bu kurallara uymuyor ki şu an bu sonucu yaşıyoruz. İşi olduğu için dışarıda olanları anlıyorum ama parklarda bahçelerde oturan insanlara bir anlam veremiyorum.” ifadesini kullandı.

    Rize de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’i geçti #2

    "RİZE ÇOK HAREKETLİ"

    Bayram Ali Kaplan, “Rize'ye dışarıdan gelenlerin sayısı çok fazla. Şimdi çay zamanı yaklaşıyor, sayı giderek artacak. Bir de köy ile şehir arasında hareketlilik çok fazla, virüs bu şekilde de taşınıyor.” dedi.

    Rize de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’i geçti #3

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