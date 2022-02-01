Euro
15.13
1.01%
Dolar
13.43
0.86%
Altın
778.67
1.05%
Borsa
2016
0.65%
Bitcoin
517.930
1.74%
BTXN Coin
30.98
-4.47%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Rize'deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu

    Çayeli ilçesinde balık avı için açılan amatör balıkçı rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybetti. Tekne alabora olurken, balıkçı denize atlayıp yüzerek karaya ulaştı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu

    Rize'nin Çayeli ilçesi Büyük Liman mevkiinde amatör balıkçılıkla uğraşan Emin Altunbaş (47), balık avlamak için Karadeniz’e açıldı.

    Balıkçı, geriye dönmek için ağlarını topladığı sırada rüzgâr ve akıntının etkisini artırmasıyla beraber kayığının hakimiyetini kaybetti.

    KENDİNİ DENİZE ATTI

    Amatör balıkçı Altunbaş, sürüklenen kayığı uzun süre verdiği çabalarına rağmen durduramadı. Ardından akıntının kayığı kayalara sürüklediğini fark eden balıkçı, akıntılı denize atladı.

    Rize deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu #1

    YÜZEREK KARAYA ULAŞTI

    Denize atlayan Altunbaş, kayığın arka kısmına tutunmasının ardından bir süre yüzdükten sonra kayalara çıkmayı başardı.

    Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu VİDEO

    KAYIK VİNÇLE ÇIKARILDI

    Kayıktan atlayarak karaya kadar yüzüp kurtulan Altunbaş'ın yardımına, olayı fark eden çevredeki diğer balıkçılar koştu. Dalgaların etkisiyle alabora olup sürüklenerek kayalıklara sıkışan kayık, vinç yardımıyla kurtarıldı.

    Rize deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu #2

    Rize deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu #3


    Görüş Bildir