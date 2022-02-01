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- Rize'deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu
Rize'deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu
- İHA
- 01.02.2022 - 16:59
- Güncelleme : 01.02.2022 - 17:52
Rize'nin Çayeli ilçesi Büyük Liman mevkiinde amatör balıkçılıkla uğraşan Emin Altunbaş (47), balık avlamak için Karadeniz’e açıldı.
Balıkçı, geriye dönmek için ağlarını topladığı sırada rüzgâr ve akıntının etkisini artırmasıyla beraber kayığının hakimiyetini kaybetti.
KENDİNİ DENİZE ATTI
Amatör balıkçı Altunbaş, sürüklenen kayığı uzun süre verdiği çabalarına rağmen durduramadı. Ardından akıntının kayığı kayalara sürüklediğini fark eden balıkçı, akıntılı denize atladı.
YÜZEREK KARAYA ULAŞTI
Denize atlayan Altunbaş, kayığın arka kısmına tutunmasının ardından bir süre yüzdükten sonra kayalara çıkmayı başardı.
Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu VİDEO
KAYIK VİNÇLE ÇIKARILDI
Kayıktan atlayarak karaya kadar yüzüp kurtulan Altunbaş'ın yardımına, olayı fark eden çevredeki diğer balıkçılar koştu. Dalgaların etkisiyle alabora olup sürüklenerek kayalıklara sıkışan kayık, vinç yardımıyla kurtarıldı.