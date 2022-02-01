Rize'deki balıkçı, alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu

Çayeli ilçesinde balık avı için açılan amatör balıkçı rüzgar nedeniyle kontrolünü kaybetti. Tekne alabora olurken, balıkçı denize atlayıp yüzerek karaya ulaştı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyük Liman mevkiinde amatör balıkçılıkla uğraşan Emin Altunbaş (47), balık avlamak için Karadeniz’e açıldı.

Balıkçı, geriye dönmek için ağlarını topladığı sırada rüzgâr ve akıntının etkisini artırmasıyla beraber kayığının hakimiyetini kaybetti.

KENDİNİ DENİZE ATTI

Amatör balıkçı Altunbaş, sürüklenen kayığı uzun süre verdiği çabalarına rağmen durduramadı. Ardından akıntının kayığı kayalara sürüklediğini fark eden balıkçı, akıntılı denize atladı.

YÜZEREK KARAYA ULAŞTI

Denize atlayan Altunbaş, kayığın arka kısmına tutunmasının ardından bir süre yüzdükten sonra kayalara çıkmayı başardı.

Rize'de kayığı alabora olan amatör balıkçı son anda kurtuldu VİDEO



KAYIK VİNÇLE ÇIKARILDI

Kayıktan atlayarak karaya kadar yüzüp kurtulan Altunbaş'ın yardımına, olayı fark eden çevredeki diğer balıkçılar koştu. Dalgaların etkisiyle alabora olup sürüklenerek kayalıklara sıkışan kayık, vinç yardımıyla kurtarıldı.