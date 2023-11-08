Haberler



Gündem



Rize'deki çocuk, İsrail malı olduğunu öğrendiği cipsi geri verdi

Rize'deki çocuk, İsrail malı olduğunu öğrendiği cipsi geri verdi Bir çocuk, marketten aldığı cipsi "İsrail malı olduğunu bilmiyordum" diyerek geri getirdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.