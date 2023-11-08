İHA
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tepki çekmeye devam ediyor.
Protestolar sürerken, Rize'deki bir çocuğun hassasiyeti göze çarptı.
Mermerdelen Mahallesi'nde bir süpermarkete gelen küçük çocuk, cips alarak marketten ayrıldı.
İsrail malı olduğunu öğrendi geri vermek istedi
Bir süre sonra geri dönen çocuk, cipsin İsrail malı olduğunu ve değiştirmek istediğini söyledi.
Markete giren çocuk kasiyere, "Kusura bakmayın, İsrail malı olduğunu unuttum da. Değiştirebilir miyim?" dedi.
Kasiyer de "Aferin oğlum" diyerek küçük çocuğu tebrik etti.
Sosyal medyada yayıldı
Yaşananlarsa anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine küçük çocuğa tebrik yorumları yağdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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