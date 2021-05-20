Rize'deki gerginlikte provokasyon izleri

Rize'de yaşanan gerilimin ardından incelenen görüntülerde, Erzurum'dan gelen İyi Partili grubun halkı provoke ettiği görüldü.

Rize'nin İkizdere ilçesinde yapımına başlanan taş ocağıyla ilgili süren tartışmalar nedeniyle bölgeye giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kentte gerilimin yükselmesine neden oldu.

İlk durağı İkizdere'ye giden Akşener, burada esnaf ziyareti yapmak istedi ancak halk 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı.

RİZE'DE ERZURUM SENİNLE GURUR DUYUYOR SLOGANI

Akşener'in bölgede kabullenilmemesi üzerine İyi Parti'nin Erzurum'dan getirdiği partililer "Erzurum seninle gurur duyuyor" diye bağırdı.

Rize'de yaşanan gerginlikte provokasyon izleri VİDEO

<br />

İYİ PARTİLİLER ESNAFA SALDIRDI

Bu sırada Meral Akşener'in İkizdere'den ayrılmasını isteyen Rizeli bir esnaf, İyi Parti heyetinden birinin yumruklu saldırısına uğradı.

ÇAYELİ'NİN EN DAR CADDESİNE GİRDİLER

Meral Akşener'in ikinci durağı ise Çayeli ilçesi oldu.

Çayeli'nde çıkan olaylar, provokasyon hazırlığının olduğu şüphesini akıllara geldi.

Öyle ki, Meral Akşener'in esnaf ziyareti için Çayeli'nin en dar caddesi seçildi.

HALK PROVOKE EDİLDİ

Erzurum'dan gelen İyi Partililer, caddeye girer girmez halka karşı bozkurt işaretleri yaptı ve "Cumhurbaşkanı Meral Akşener" diye bağırdı.

Bu sloganın atılması ilçede tansiyonu yükseltti.

Akşener'e aleyhinde sloganların atılması üzerine dar caddede iki grup karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri araya girerek tansiyonun daha fazla yükselmesini önledi.