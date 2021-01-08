Dolgu zemin üzerine inşa edilen ve zeminde meydana gelen kayma nedeniyle yan yatan binaların yıkımına başlandı.

Rize'nin Taşlıdere Mahallesi'nde, deniz dolgusu ve heyelanlı alan üzerinde bulunan 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı bir başka binanın zemininde kayma meydana geldi.

Yaklaşık 30 yıl önce inşa edilen binalar, kayma yüzünden yan yatmaya başlayarak bölgenin 'Pisa Kuleleri' oldu.

EĞİMLİ BİNALARA YIKIM KARARI

Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 6 katlı bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Yüzde 6 dolayında eğim olduğu belirlenen yapılar, sahipleri tarafından demir direklerle güçlendirilmeye çalışıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında 4 binanın da yıkımına karar verildi. Binalar için hak sahiplerine, tebligatlar yapıldı.

Rize'deki 'Pisa Kuleleri' yıkılıyor VİDEO

YENİ BİNALAR İNŞA EDİLECEK

Sahipleri tarafından tahliye işlemleri tamamlanan yapılarda yıkım başladı. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılan binaların yerine yeni binalar yapılacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş, “İl Müdürlüğü olarak riskli yapı tespitlerini onayladık, tahliye için vatandaşlarımıza sürelerini verdik. Vatandaşlarımızla tamamen istişare ederek, uzlaşı ve kimseyi kırmadan dün itibari ile tahliyelerimizi tamamlayarak bugün yıkımlara başlamış bulunuyoruz.” dedi.

"KİRA YARDIMLARI BAŞLAYACAK"

Yıkımlar bittikten sonra vatandaşlara bakanlık tarafından kira yardımlarının başlayacağını söyleyen Savaş, “Toplu Konut İdaresi ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü proje çalışmasına devam etmektedir. En kısa zamanda sağlamlığı ile 21'inci yüzyıla uygun, yöresel mimariye hakim, binalar vatandaşlarımızın beğenisine ve uzlaşısına sunulacaktır.” diye konuştu.