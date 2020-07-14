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    Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi

    Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonucu meydana gelen sel felaketinde 100 kişi tahliye edildi.
    • İHA
    • 14.07.2020 - 15:58
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    Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi

    Doğu Karadeniz’i etkisi altına alan sağanak yağış Rize’de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Bölgede birçok yerleşim yeri sel sularına teslim olurken bölgeye çok sayıda AFAD, AKUT ve UMKE ekibi sevk edildi. Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşanan sel için AKUT Giresun ekibinden 2 araç ve 10 gönüllü, teknik malzemeleriyle birlikte afet bölgesine sevk edildi.

    100 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGEYE ULAŞTIRILDI

    AKUT Giresun Ekibi ile birlikte AKUT Trabzon ve Rize ekipleri, AFAD Rize ve Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri, Çayeli ilçesine bağlı Madenli beldesinde sürdürdüğü arama faaliyetlerinde Ali Uzun isimli kazazedenin cansız bedenine ulaşırken, Çayeli ilçesine bağlı Sarısu ve Köprübaşı köylerinde mahsur kalan toplam 100 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye ulaştırıldı.

    Ekipler, yürüme zorluluğu yaşayan yaşlı bir kadını, yaklaşık bir buçuk kilometrelik mesafede sedye üzerinde taşıyarak 112 ekiplerine ulaştırdı.

    Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi #1

    Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi #2

    Rize'deki selde mahsur kalan 100 kişi tahliye edildi #3

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