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    Rize'deki selden korkutan görüntüler

    Rize'deki selden korkutan görüntüler

    Rize’de etkili olan sağanak, sele neden oldu. Dereden taşan sular Rize-Erzurum yolunu ulaşıma kapattı. Taşkın nedeniyle araçlar suda sürüklendi, insanlar ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2020 - 22:05
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    Rize'deki selden korkutan görüntüler

    Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu.

    Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. Kentin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olan Ağaran Şelalesi, taşarak bölgeyi sular altında bıraktı.

    Rize'yi vuran selin korkunç görüntüleri- İZLE

    SEL SULARINA KAPILMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

    Çayeli Maden köyünde bir vatandaş ise, sel sularına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

    Rize'deki selden korkutan görüntüler #1

    DEBİ ARTTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

    Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile yol ulaşıma kapandı.

    Yağış nedeniyle araçlar suda sürüklendi, insanlar ev ve işyerlerinde mahsur kaldı.

    Selin vurduğu Çayeli'nde oluşan manzarada tek teselli şu ana kadar can kaybı olmaması.

    Rize'deki selden korkutan görüntüler #2

    Rize'deki selden korkutan görüntüler #3

    SEL SULARI, KÖPRÜYÜ DE ÖNÜNE KATTI

    Sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Rize'deki selden korkutan görüntüler #4

    MUHTAR: 2 KİŞİ KAYBOLDU

    Öte yandan Rize’nin Çayeli ilçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır “Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz” açıklamasında bulundu.

    Çakır yaptığı açıklamada, “Bölgede birkaç evde hasar var. 2 tane kayıp var ama onlara ulaşamıyorlar. Bizim de hiçbir şekilde gitme şansımız yok. Bölgede hiçbir şekilde ulaşım yok. Ben iş makinesi ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi. Buraya hiçbir şey giremez ancak helikopter girer” ifadesini kullandı.

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