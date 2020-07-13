Rize'deki selden korkutan görüntüler

Rize’de etkili olan sağanak, sele neden oldu. Dereden taşan sular Rize-Erzurum yolunu ulaşıma kapattı. Taşkın nedeniyle araçlar suda sürüklendi, insanlar ev ve iş yerlerinde mahsur kaldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile araçları su bastı. Kentin Çayeli ilçesinde son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen ve şehir merkezine çok yakın olan Ağaran Şelalesi, taşarak bölgeyi sular altında bıraktı.

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SEL SULARINA KAPILMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Çayeli Maden köyünde bir vatandaş ise, sel sularına kapılmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

DEBİ ARTTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

Turizm tesislerinin olduğu bölgede şelalenin debisinin artması ile yol ulaşıma kapandı.

Yağış nedeniyle araçlar suda sürüklendi, insanlar ev ve işyerlerinde mahsur kaldı.

Selin vurduğu Çayeli'nde oluşan manzarada tek teselli şu ana kadar can kaybı olmaması.

SEL SULARI, KÖPRÜYÜ DE ÖNÜNE KATTI

Sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

MUHTAR: 2 KİŞİ KAYBOLDU

Öte yandan Rize’nin Çayeli ilçesi Sarısu köyü muhtarı Niyazi Çakır “Köyde 2 kişi kayboldu, haber alamıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çakır yaptığı açıklamada, “Bölgede birkaç evde hasar var. 2 tane kayıp var ama onlara ulaşamıyorlar. Bizim de hiçbir şekilde gitme şansımız yok. Bölgede hiçbir şekilde ulaşım yok. Ben iş makinesi ile çıkıyordum onunla bile zor kurtardık kendimizi. Buraya hiçbir şey giremez ancak helikopter girer” ifadesini kullandı.