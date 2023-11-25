Rize'deki tarihi Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camii yeniden ibadete açıldı Rize'de Karadeniz ahşap oyma ve işleme sanatlarının nadide örneklerini barındıran tarihi Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camii, 9 ay süren yenileme çalışmalarının ardından cemaatine kavuştu.

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Rize'nin Kalkandere ilçesindeki tarihi Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camii'nin restorasyonu tamamlandı.

Karadeniz ahşap oyma ve işleme sanatlarının nadide örneklerini barındıran camii, Rize İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve 9 ay süren yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından dualarla ibadete açıldı.

Rize Valisi Baydaş: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada tarihi camiinin restore edilerek hizmete sunulmasının son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, "Çokça yer değiştirmiş ve çokça cemaat görmüş geçirmiş bir camiimizin tekrar restorasyonuyla tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Bu camiide 150 yılı aşkın süredir alnını secdeye koymuşlar arasına ismimizi yazdıracağız. Caminin yapılışından bugüne kadar emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Açılışa Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Sabit Karafazlı, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin ve vatandaşlar da katıldı.

Restorasyon çalışmaları

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanmış olan restorasyon projesi kapsamında söz konusu camiide çelik konstrüksiyon ile desteklenmesi; deforme olan iç ve dış ahşap malzemelerin aslına uygun şekilde değiştirilmesi; mihrap, minber, vaaz kürsüsü, tavan göbeği ve müezzin mahfilinde ağırlıklı bulunan işlemeli ahşap motiflerin korunarak raspa, temizleme ve ahşap koruyucu boyanması; çatı örtüsünün tamamen yenilenmesi; tarihi ahşap dokusuna uygun kiremit yapılması; çevre düzenlemesi; halıların yenilenmesi; klima ünitesiyle ısıtma soğutma sağlanması; cami dışının dekoratif led armatürlerle aydınlatılması; cami içi elektrik tesisatının yanmaz kablolarla değiştirilerek avizelerin ve ses sisteminin yenilenmesi; yangınlara karşı korunması için yangın algılama sistemi ve yıldırım koruma paratoner sisteminin kurulması imalatları gerçekleştirildi.

Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camii'nin tarihçesi

Hüseyin Hoca Köyü Sahil Camii olarak bilinen yapı, 19. yüzyılın ortalarında Trabzon'un Of ilçesinin Keler köyünde dönemin ahşap oyma ustalarının maharetli elleriyle yöredeki kestane ağaçlarından imal edilmiştir.

Tarihi camii, Rize'nin Kalkandere ilçesinin Hüseyin Hoca köyüne göç eden köy halkı tarafından 1977 yılında günümüzde bulunan bölgeye taşınmıştır.

2004 yılında Kültür Varlığı olarak tescil edilen ahşap camii, 2011 yılında ise şu anki yerine konuşlandırılmıştır.

1834 yılında yapılan camii, geleneksel ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden birini yansıtmaktadır.

Çantı tekniği adı verilen çivi kullanılmadan, birbirine geçme ahşap işçiliği ile taş temel kaideye oturtulmuştur.

Ahşap oyma ve işleme sanatı en ince detaylarına kadar el emeği ile bezenmiş, hayranlık uyandıracak bir görsellik oluşturulmuştur.

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü birbirine uyumlu ahşap motiflerle süslenmiş, benzer şekilde mahfil köşkü ve tavan göbeği de ahşap işlemeleri ile birlikte manevi bir huzur ortamı sağlanmıştır.