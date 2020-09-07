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    Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi

    Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi

    Rize'de yaşayan Havva Özlü, ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlatmayı başardı. Havva Nine, virüsü yendikten sonra sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 12:12
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 12:12
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    Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Senoz Vadisi'nde yaşayan Havva Özlü, tedbir almadan yanına gelenler yüzünden koronavirüse yakalandı.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan 97 yaşındaki Havva Nine, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta yaşamasına rağmen ambulans hizmetinden yararlandı.

    Evde karantinaya alınan Havva Nine'nin kontrolleri sağlık ekipleri tarafından sık sık yapıldı.

    Aradan 14 gün geçti ve Havva Nine koronavirüsü yenmeyi başardı.

    Sağlığına kavuşan 97 yaşındaki Havva Özlü, çekilen videosunda maske uyarısı yaptı.

    DAĞIN BAŞINA AMBULANS GELDİ

    "Virüsü yendim" diyerek sözlerine başlayan Havva Nine, "Dağın başına ambulans geldi.

    Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi ViDEO

    ALLAH RAZI OLSUN ERDOĞAN'DAN

    Allah razı olsun Erdoğan'dan. Allah bir gününü bin etsin.

    YAŞLILARIN YANINA MASKESİZ GİTMEYİN

    Ağzınıza maske takın, yaşlıların yanına maskesiz gitmeyin. Allah Erdoğan'ımızın bir gününü bin etsin.." ifadelerini kullandı.

    Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi #1

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