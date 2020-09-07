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Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi

Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi

Rize'de yaşayan Havva Özlü, ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlatmayı başardı. Havva Nine, virüsü yendikten sonra sağlık hizmetleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.