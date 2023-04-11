Rizeli işletmeci, fırınını depremzedeler için Hatay'a taşıdı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.
Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçların giderildiği kentlerde, hummalı çalışmalar yürütülüyor.
Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, gönüllü vatandaşlar da yardımlarını sürdürüyor.
Rize ve İstanbul’da Karadeniz mutfağı üzerine birçok işletmenin sahibi olan Rizeli işletmeci Süleyman Tarakçı, yardım çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gitti.
Fırınını Hatay'a taşıdı
Döndüğünde ise Rize’de bir türlü huzur bulamadı. Bunu üzerine Tarakçı, fırınını Hatay’ın Kırıkhan ilçesine taşımaya karar verdi.
Kısa sürede ise Rize Valiliği ve Rize Belediyesi tarafından kurulan çadır kente taşıdı.
Uzun bir süredir burada bulunan Tarakçı ve ekibi, hazırladıkları sıcak ekmekleri depremzedelerle paylaşıyor.
"Ramazan boyunca burada olmamız gerektiğini düşündük"
Tarakçı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Rize Valiliğimiz ve belediyemizin kurduğu çadır kentteyiz. Daha önce buraya bir haftalığına gelmiştik. Giderken gönlümüz burada kaldı. Buradaki ihtiyacı gördük. Ramazan boyunca burada olmamız gerektiğini düşündük. Fırınımızı aldık getirdik. Ramazan boyunca, yaklaşık 20 gündür buradayız. Her iftarda ve sahurda sıcak ekmeğimizi çıkartıyoruz. Yaklaşık 520 ailemiz var. İnşallah Ramazan ayının sonuna kadar bu hizmetimizi devam ettirmeye çalışacağız.