Rizeli işletmeci, fırınını depremzedeler için Hatay'a taşıdı Deprem bölgesindeki çalışmalarının ardından Rize’ye döndüğünde vicdanı el vermeyen Rizeli işletmeci, bir fırınını götürdüğü Hatay’da sıcak ekmekleri depremzedelerle paylaşıyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar hızlıca sarılmaya başlandı.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçların giderildiği kentlerde, hummalı çalışmalar yürütülüyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde, gönüllü vatandaşlar da yardımlarını sürdürüyor.

Rize ve İstanbul’da Karadeniz mutfağı üzerine birçok işletmenin sahibi olan Rizeli işletmeci Süleyman Tarakçı, yardım çalışmalarına katılmak üzere deprem bölgesine gitti.

Fırınını Hatay'a taşıdı

Döndüğünde ise Rize’de bir türlü huzur bulamadı. Bunu üzerine Tarakçı, fırınını Hatay’ın Kırıkhan ilçesine taşımaya karar verdi.

Kısa sürede ise Rize Valiliği ve Rize Belediyesi tarafından kurulan çadır kente taşıdı.

Uzun bir süredir burada bulunan Tarakçı ve ekibi, hazırladıkları sıcak ekmekleri depremzedelerle paylaşıyor.

"Ramazan boyunca burada olmamız gerektiğini düşündük"

Tarakçı yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: