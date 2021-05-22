Rizeliler Can Ataklı'ya dava açmaya hazırlanıyor

Rize Dernekler Federasyonu, Rize insanına çirkin ifadelerle hakaret eden Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Gazeteci Can Ataklı'nın Rize'de Meral Akşener'in protesto edilmesiyle ilgili Rizelilere hakaretler savurması tepkilere neden oldu.

Rize insanına "cahil, aptal, beyinsiz" gibi ifadelerle hakaret eden Can Ataklı, Rize Dernekler Federasyonu açıklama yaptı.

YARGIYA TAŞINIYOR

Can Ataklı'nın Rize insanına terbiyesizlik yaptığı belirtildi ve işlenen nefret suçuyla ilgili hukuki işlemlerin başlatılacağı duyuruldu.

Öte yandan, Meral Akşener'e tepki gösterdiği için hedef gösterilen Havva Teyze de Can Ataklı tarafından "kiralık" olarak yaftalanmıştı.

Çay TV'ye konuşan Havva Teyze, kadın haklarının bu hakaretlere rağmen neden kendisine sahip çıkmadığını sordu.

"SİZ YALANCISINIZ, HAKARET DAVASI AÇACAĞIM"

Havva Çilo Sevgen "Beni taklit ederek konuşuyor. Benim neyimi taklit ediyorsunuz. Normal bir vatandaş olarak soru sordum. Hakaret davası açacağım. Kendileri gibi beni yalancı mı sanıyorlar. Satılmış ne demek. Yok başım açıkmış. 3 senedir kapattım. Ne var bunda. Oğlumla marketteydik, oğluma ben bir para verdim. Onu da almışlar yok para vermişler falan... Siz yalancısınız" dedi.