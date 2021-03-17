Rizeliler meydanda toplanıp inşaat yıkımlarını izliyor

Kent meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş, kentsel dönüşüm kapsamında binaların yıkımında görev yapan iş makinesinin çalışmalarını film izler gibi takip ediyor.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yenisi yapılmak üzere yıkılmaya başlanan belediye blokları, kent sakinlerinin dikkatini çekiyor.

İş makinelerinin çalışmasını izlemek isteyen Rizeliler, her gün inşaat alanının önündeki Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanıp, yıkım işlemlerini merakla izliyor.

SOSYAL MESAFELİ SEYİR

Seyir sırasında sosyal mesafe zaman zaman ihlal edilse de Rize halkı, genel itibarıyla bu kuralı da dikkate alıyor. Öte yandan binaların ufak işlemlerle bir anda yıkılması, sağlamlıkları noktasında yetkililerin uyarılarının ne kadar doğru olduğunu da gün yüzüne çıkarıyor.

Rize'de binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar

"BURADA GÜZEL ANILARIMIZ VARDI"

Yıkımı gerçekleşen yapılarda anılarının olduğunu fakat binaların sağlam olmadığını gördükleri için anılarının kaybolmasına üzülmediklerini dile getiren Zafer Aslan, “Allah’ın izniyle inşallah yakın zamanda biter. Güzel anılarımız vardı burada. Ben 45 yaşındayım, çocukluğumuz buralarda geçti. Anılarımız gitti ama yenisinde daha güzel anılarımız olacak. Daha güzel bir görselliği olacak, Rizemize bu gerekiyordu. Yıkılması gerekiyordu buranın. Allah muhafaza doğal afetler var, seller var. Olması gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

"BOŞ ADAMIZ, GELİP İZLİYORUZ"

Pandemiden dolayı işletmeler kapalı olduğu için oturacak bir yer olmadığından ayakta durarak izlediklerini söyleyen Sabri Öztürk ise “Burada kendimizi izliyoruz. Yıkıyorlar burayı. Yıkıp yenisini yapacaklar. Yıkılması gerekiyordu bu binaların. Makinayı değdikleri anda bina yıkılıyor. Biz de geldik izliyoruz. Boş adam ne yapacak, oturacak yer yok ayakta izliyoruz.” dedi.

"BU KADAR ÇARPIK YAPILAŞMA OLUR MU"

Binaların sağlam olmadığının yıkımlardan da görülebildiğini dile getiren Mehmet Atalay isimli vatandaş ise “Ne yapalım izliyoruz. Sağ olsun başkan yıkıyor yapıyor. Rize yenileniyor. Ben belediyeden emekliyim, 24 yıl çalıştım. Bitmişti bu binalar, bunu herkes görüyor. Bir kolonu kırdılar, komple bina çöktü.” diye konuştu.

Belediyeye ait blokların yıkımı için geç bile kalındığını dile getiren Hızır Papaker de “Burada bir bina kendiliğinden yıkıldı. Burada bir deprem olsa ne olurdu? 10 yıl önce bunların yıkılması gerekiyordu. Şimdi yıkıldığı da iyi oldu. Rize’nin yüzde 80’inin yıkılması gerekiyor. Cumhuriyet Caddesi'ndeki binaların hepsinin yıkılması lazım. Bu kadar çarpık yapılaşma olur mu? Yazık.” şeklinde konuştu.