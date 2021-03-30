Rizelilerin Petran Yaylası'nda kayak keyfi

200 yıllık kayak geleneklerini devam ettiren Rizelilerin yaşlısı genci, "lazboard" adını verdikleri kayak tahtalarıyla, profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Petran Yaylası sakinleri salgın döneminde, snowboarddan esinlenerek "petranboard" veya "lazboard" adını verdikleri tahtalarla kayarak mart ayında yağan karın tadını çıkarıyor.

İl merkezine 80 kilometre uzaklıkta, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 200 rakımlı yaylada, koronavirüs salgın dönemini çok sayıda vatandaş yayla evlerinde geçiriyor.

PROFESYONEL KAYAKÇILARA TAŞ ÇIKARTIYORLAR

Vatandaşlar mart ayında yağan kar örtüsünün kayma noktasına gelmesiyle tahtalarını çıkararak yeniden kaymaya başladı.

Yayla sakinlerinin bazılarının ise hem snowboard hem de kayak tahtası ile profesyonel kayakçılara taş çıkartacak derecede kayak yapması dikkat çekiyor.

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200 YILLIK GELENEK

Yayla sakinlerinden Hızır Havuz, petran tahtası ile kayağın yaklaşık 200 yıllık bir gelenek olduğunu anlattı.

Kendisinin yaylada büyüdüğünü aktaran Havuz, "Çocukluğumuz bu tahtaların üzerinde bu dağlarda geçti. Dedelerimiz ulaşım olmadan önce vadilerden inerek kayak yapıyorlardı. Kayarak inip ihtiyaçlarını giderdikten sonra geri dönüyorlardı. Çocukluğumuz köyde geçti. Tahtanın üzerinde kayağı öğrendik. 5-6 yaşında başladık. Tahtamızı kendimiz yaparak kayardık." ifadelerini kullandı.

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