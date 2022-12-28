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    Rize'nin 3 yaylası trafiğe kapanacak

    Sert kış koşulları sebebiyle meydana gelebilecek afet ve hırsızlık olaylarına karşı, Badara, Gito ve Ambarlı yaylaları trafiğe kapatılacak.
    • 28.12.2022 - 11:56
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    Rize'nin 3 yaylası trafiğe kapanacak

    Rize'nin Hemşin Kaymakamlığı yoğun kış şartları nedeniyle yaşanabilecek afetlere ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları korumak için yeni bir karar aldı.

    Karara göre, 6 Ocak 2023 tarihinden itibaren Badara, Gito ve Ambarlı yayla yolları trafiğe kapatılacak.

    Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler aktarıldı;

    "Yoğun kış şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek afetlerde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına ve yaşanabilecek hırsızlık olaylarına karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için, 06.01.2023 tarihinden itibaren Badara, Gito ve Ambarlı Yayla yolları trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımıza duyurulur."

    Rize nin 3 yaylası trafiğe kapanacak #1


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