Rize'de ilçenin sembolü olan elektrik direği kaldırılacak

Çayeli ilçesinde yıllardır gündeme gelen, iki bina arasında sıkıştırıldığı için eleştiri alan 40 metrelik elektrik direği, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kaldırılma aşamasına gelindi.

Rize’nin Çayeli ilçesinde Eskipazar Mahallesi’nde iki bina arasında bulunan ve 40 metre yüksekliğinde olan elektrik direği, yıllardır mahalle sakinleri için endişe ve tehlikeye neden oluyordu.

ELEKTİRİK DİREĞİ, KAMULAŞTIRMA KARARIYLA KALDIRILACAK

64 haneli iki apartman arasında bulunan yüksek gerilim hattı direği, zaman zaman yıldırım düşmesi ile maddi ve manevi zararlara neden olurken, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Acele Kamulaştırma kararı alınarak kaldırılma aşamasına gelindi.

Yetkililerce yapılan incelemeler sonrası hattın devamında bulunan elektrik direklerinin güçlendirilmesiyle beraber bu direğin kaldırılacağı aktarıldı.

"GÖRÜNTÜSÜNDEN ZİYADE BİNALARA ÇOK YAKIN OLMASI İNSANLARI RAHATSIZ EDİYOR"

Direğin bulunduğu Eskipazar Mahallesi Muhtarı Muhammet Köse, mahallede bulunan bu direğin büyük görüntü çirkinliğine neden olduğunu belirterek, "Görüntüden ziyade binalara çok yakın, hırsızlığından tutun, binalara yakın olması insanları zaten rahatsız ediyor. Yaklaşık üç yıl önce üzerinden geçen elektrik akımından kaynaklı zemine yıldırım şeklinde elektrik yayını yapması sonucu tahribata neden oldu. Kırılıp dökülen parçalar evlere ve arabalara zarar verdi. Bu bölgede çocuklar, insanlar oturuyor bu onlara zarar da verebilirdi. Bu olay tutanaklara döküldükten sonra yetkililer gelip takip altına aldılar. Ne şekilde bu direğin buradan alınıp kaldırılabileceğine bakıldı." dedi.