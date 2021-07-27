Pazar, Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı ilçelerinde devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Melyat mevkisinde sağanak nedeniyle debisi artan yan dere taştı.

Karadeniz Sahil Yolu'na akan su nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı, trafik ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbir aldı. Pazar ilçesinin yanı sıra Ardeşen, Hemşin ve Fındıklı'daki birçok derede su seviyesi yükseldi, yer yer küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

Rize'nin Pazar ilçesinde dere taştı VİDEO