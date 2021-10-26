Rize’nin susamsız simidi ‘kel simide’ yoğun talep

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillenen Rize’nin susamsız simidini almak isteyen vatandaşlar, fırınlar önünde kuyruk oluşturuyor.

Rize'de, susamsız olduğundan 'kel simit' adıyla da anılan, sofraların vazgeçilmezi olan ‘Bubrik’ simit, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 'coğrafi işaret' ile tescillendi.

Hem görünüşü ile hem yapılış yöntemi ile alışılmış susamlı simitten farklı olan Bubrik simit un, su, tuz ve çok az miktarda mayayla hazırlanan hamuru, 20 dakika dinlendirildikten sonra sıcak suya batırılıp bir dakika bekletiliyor.

Daha sonra renk ve tat alması için kaynar haldeki siyah üzüm pekmezine bandırılan simit, 50 gramlık parçalar halinde fırına veriliyor.

Yaklaşık 15 dakika odun ateşiyle pişirilen simit hazır hale geliyor.

25 FIRINDA 60 BİN ADET ÜRETİLİYOR

Rusya'da 'Bubrik' adıyla kahvaltı sofralarını süsleyen simit, 25 fırında günlük yaklaşık 60 bin adet üretiliyor.

Fırınlar önünde sıraya giren Rizeliler tanesini 1 liraya aldıkları simitleri, kargo, otobüs ve uçaklarla il dışında yaşayan yakınlarına gönderiyor.

“YOĞURMASINDAN HAŞLAMASINA, PİŞİRMESİNE KADAR TİTİZLİK İLE YAPIYORUZ”

54 yıldır simit imalatı yapan Şefik Öztürk, “Simitçilik bizde baba mesleği, biz de devam ettiriyoruz. Sevgiyle yapıyoruz. Yoğurmasından haşlamasına, pişirmesine kadar titizlikle yapıyoruz. Sonunda bu lezzet ortaya çıkıyor. Bu lezzetle tanışanlar da kolay kolay bırakamıyor. Özellikle Rizeliler, büyükşehirlere giderken muhakkak yanlarına simit alıp götürüyorlar. Bolca aldıklarında dolaba koyuyorlar, ısıtıp ısıtıp yiyorlar. Simit tek başına yendiği gibi çay ve kaşarla da başka bir lezzetli oluyor.” ifadelerini kullandı.

“RİZE’DEN GEÇERKEN HER ZAMAN SİMİT ALIRIM”

Abdülkerim Aydın isimli bir vatandaş ise, simidi severek tükettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben Artvin’den geliyorum. 3 çocuğum var, simidi çok seviyorlar, özellikle kahvaltımızı simitle yapıyoruz. Yanına da kaşar peyniri alıyoruz, daha güzel oluyor. Rize’den geçerken her zaman simit alırım.”





“İSTANBUL’DA RİZE SİMİDİNE ALIŞTIRDIĞIM ARKADAŞLARIM VAR”

Veysel Örsoğlu da, “İstanbul’daki yeğenlerime göndermek için 30 tane simit aldım. Rize simidini çok seviyorlar. Biz de Rize’den İstanbul’a giden bulduk mu onlara gönderiyoruz.” dedi.

Simit almak için fırın önünde bekleyen Erim Ağırbaş, “Bugün kuyruğun sonuna denk geldim ama bekleyeceğim. İstanbul’a gideceğim. Yolda yemek için yanıma Rize simidi alacağım. Ayrıca İstanbul’da Rize simidine alıştırdığım arkadaşlarım var. Onlar da bana sipariş verdiler.” sözlerini kaydetti.