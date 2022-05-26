Petrol
111.55
0.39%
Euro
17.5481
0.45%
Dolar
16.4025
0.23%
Altın
974.89
0.01%
Borsa
2431
0.00%
Bitcoin
481.083
-1.23%
BTXN Coin
12.53
-6.14%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

    Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlerdeki yaylalar karla kaplanırken, yaylada yaşayan bir vatandaş "Yaz beklerken kış sürprizi yaşıyoruz" dedi.
    • 26.05.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 12:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ve Kaçkar Dağları, yağan karla birlikte beyaza büründü.

    Hayvanlarını alıp yaylaya göç edenler, mayıs ayı sonunda yağan karla şaşkınlık yaşadı.

    "Bu yıl hala kış yaşıyoruz"

    Yayladaki Halit Mugtuoğlu, "Galiba bu sene yaz gelmeyecek. Geçen yıl Mayıs'ın 15'lerine geldiğimizde gerçek bir yaz yaşamıştık ama bu yıl hala kış yaşıyoruz. Hayvanlarımı aldım, yaylaya çıktım. Fazladan yem yok. Doğada ne bulurlarsa onu yiyecekler." dedi.

    Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı VİDEO

    "Yaz beklerken, kış sürprizi yaşıyoruz"

    Ahmet Kanber de, "3 gün önce geldik, geldiğimiz gün hava çok güzeldi. Ancak 2 gündür kar yağıyor. Yaz beklerken kış sürprizi yaşıyoruz." diye konuştu.

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı #1

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı #2

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı #3

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı #4

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı #5

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı #6

    Rize nin yüksek kesimlerine kar yağdı #7


    İlginizi Çekebilir

    24 Mayıs Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    24 Mayıs Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    ABD, Rusya'nın tahvil ödemelerini engelledi
    Ekonomi

    ABD, Rusya'nın tahvil ödemelerini engelledi

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir