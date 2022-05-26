Çamlıhemşin ilçesinde yüksek kesimlerdeki yaylalar karla kaplanırken, yaylada yaşayan bir vatandaş "Yaz beklerken kış sürprizi yaşıyoruz" dedi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 bin 263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ve Kaçkar Dağları, yağan karla birlikte beyaza büründü.

Hayvanlarını alıp yaylaya göç edenler, mayıs ayı sonunda yağan karla şaşkınlık yaşadı.

"Bu yıl hala kış yaşıyoruz"

Yayladaki Halit Mugtuoğlu, "Galiba bu sene yaz gelmeyecek. Geçen yıl Mayıs'ın 15'lerine geldiğimizde gerçek bir yaz yaşamıştık ama bu yıl hala kış yaşıyoruz. Hayvanlarımı aldım, yaylaya çıktım. Fazladan yem yok. Doğada ne bulurlarsa onu yiyecekler." dedi.

Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı VİDEO



"Yaz beklerken, kış sürprizi yaşıyoruz"

Ahmet Kanber de, "3 gün önce geldik, geldiğimiz gün hava çok güzeldi. Ancak 2 gündür kar yağıyor. Yaz beklerken kış sürprizi yaşıyoruz." diye konuştu.

























