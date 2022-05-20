Rize'ye mayısta lapa lapa kar yağdı

Rize'de, mayıs ayında kar yağışı etkili olurken, Çamlıhemşin'in Verçenik Yaylası beyaza büründü.

Havaların ısınması beklenirken, bazı illerde kar ve yağmur kendisini gösterdi.

Doğu Karadeniz'in diğer illerinde görülen kar yağışı Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin 2 bin 618 metre yükseklikteki Verçenik Yaylası’nda da görüldü.

"7 aydır hayvanlar ahırda"

Yaylada ikamet eden Zeki Altun "Bugün 20 Mayıs. Gördüğünüz gibi her taraf beyaza büründü. Yollarımız açık. Akşam çok yağdı ama sabah eridi. Hayvanlarımız ahırlarda bizde sobamızı yaktık oturduk. Zor şartlarda kendimizi idame etmeye çalışıyoruz. 7 aydan beri kar yağdığı için hayvanlar ahırda ve içerde yem yiyor. Dışarıya çıkartamadık.

"İklim değişikliği bizleri de etkiledi"

İHA'ya konuşan Altun, "Eskiden bu zamanlarda yaylaya çıkardık, koyunları sağardık. İklim değişiklikleri dünyayı etkilediği gibi bizleri de etkiledi. Yapacak bir şey yok, Rabbimden gelene hamdolsun." ifadelerini kullandı.



