Rodos Adası'ndaki yangın büyüyor: Turistler spor salonlarında uyumak zorunda kaldı Yunanistan'daki Rodos Adası'nda günlerdir süren yangın şiddetini artırdı. Adada başlayan tahliye operasyonları sonucu bölgeden çıkarılan turistler havaalanında ve spor salonlarında yatmak zorunda kaldı.

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DHA

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki yangın büyüyor...

7 gün önce başlayan yangın bir türlü söndürülemedi ve yerleşim yerlerine sıçradı.

Hal böyle olunca bölgede bulunan turistlerin ve adada yaşayanların tahliyesine karar verildi.

Ancak turistlerin tahliyesinde yaşanan sorunlar tatilcileri perişan etti.

Rodos'taki turistler Yunanistan'ın şimdiye kadarki en büyük felaket tahliyesine yol açan korkunç orman yangınları nedeniyle evlerine dönmek için çabalıyor.

Havaalanı ve spor salonlarında kıvrılıp yatmak zorunda kaldılar

Aileler evlerine götürülmeyi beklerken ikinci gece de Rodos Uluslararası Havaalanı'nın zemininde ve spor salonlarında kıvrılıp yatmak zorunda kaldılar.

Turistlerin zor anlar yaşamasına neden olan yangın bir türlü söndürülemezken tahliyelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rodos'a tatil için giden 59 Alman, 8 Türk, 4 Avusturya, 2 Bulgaristan, 3 İrlanda, 1 İtalyan, 4 Hollanda, 5 Polonya, 5 Rus, 3 İsviçre ve 1 Ukrayna vatandaşı olmak üzere 95 turist, Rodos'tan kalkan feribot ile Marmaris Cruise Limanı'na getirildi.

Turistlerin bir kısmı Türkiye'ye getirildi

Turistlerin, limanda kendilerini karşılayan acentelerin ayarladıkları otobüsler ile önce otellere gönderileceği, daha sonra da uçaklar ile ülkelerine dönecekleri öğrenildi.

Yaşadıkları korkuyu anlatan turistler Almanya'dan Rodos'a tatile geldiklerini ve kaldıkları otelin yangından etkilendiğini belirterek, yolların kapandığını ve ülkelerine döneceklerini söylediler.

Meydana gelen yangınların en tehlikelisi

Öte yandan üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor.

Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.

Yunanistan'da sıcaklar hat safhada

Meteorologlar Rodos Adası da dahil olmak üzere Yunanistan’daki birçok şehirde sıcaklıkların 45 dereceye ulaşmasını beklediklerini açıklayarak halkı orman yangınları konusunda uyardı.

Yunanistan’daki sıcaklıkların ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor.