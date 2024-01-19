Roketin fırlatıldığı an Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın tepkisi Alper Gezeravcı'nın uzaya yolculuğu esnasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın heyecanı görülmeye değerdi. Bakan Kacır o anlarda "Vuhhh, gitti adam" sözleriyle dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı.

SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.

Dragon kapsülünün 20 Ocak TSİ 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı

Resmen astronot olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğu yurdun dört bir yanında takip edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bu heyecanı yaşayan isimlerden biriydi.

Bakan Kacır, Gezeravcı'nın yolculuğunu roketin fırlatılış yeri olan Florida'dan takip etti.

Bakan Kacır'ın heyecanı: Vuhhh, gitti adam...

Gün içerisinde Gezeravcı'nın ailesiyle bir araya da gelen Bakan Kacır'ın, Gezeravcı'nın uzaya çıkış anında verdiği tepki ise yüzleri güldürdü.

Çok heyecanlı olduğu görülen Kacır, "Vuhhh, gitti adam." dedi.

İşte Bakan Kacır'ın görülmeye değer o heyecanı...