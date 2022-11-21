Roketli saldırı sonrası PKK'ya cezalandırma atışları

PKK'nın sivil hedeflere yönelik roketli saldırılarının ardından hudut birlikleri tarafından "cezalandırma atışları" yaptı. Atışlarda şehitlerin adı roketlere yazıldı.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde başlatılan terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sonrasında teröristlerin inlerine inildi.

Pençe-Kılıç Harekatı sonrası büyük darbe alan terör örgütü, Gaziantep'te sivil hedeflere yönelik roketli saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırıda 2 vatandaş hayatını kaybederken 19 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cezalandırma atışları başladı

Terörü bitirmeye yönelik yeminli hudut birlikleri tarafından, karadan"cezalandırma atışları" yapılıyor.

Şehitlerin adı roketlere yazıldı

AA'nın haberine göre, Karkamış ilçesine yönelik yapılan saldırılarda hayatlarını kaybeden 4 yaşındaki Hasan Karataş'ın ve 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan ismi, merminin üzerine yazılarak ateşlendi.