Roketsan nedir, ne açıklayacak? Roketsan'dan merak uyandıran paylaşım

Roketsan tarafından sosyal medya hesabından yayınlanan animasyon filmi ve "yarını bekleyin" notu, vatandaşların merak konusu oldu. Peki Roketsan nedir ve ne açıklayacak? İşte detaylar...

Roketsan, resmi twitter hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filmi yer aldı.

Roketsan paylaşımında 'Yarını bekleyin!' ifadelerine yer verdi. Sürpriz paylaşım sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Vatandaşlar, Roketsan'a dair bilgileri araştırıyor. İşte Roketsan hakkında merak edilen bilgiler..

Roketsan'dan merak uyandıran paylaşım VİDEO

ROKETSAN NE AÇIKLAYACAK?

Roketsan, resmi Twitter hesabından merak uyandıran geri sayımlı bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda geri sayımın bitiminde roket fırlatımı görülüyor.

Roketsan'ın roket fırlatmaya hazırlandığı tahmin ediliyor.

ROKETSAN NEDİR?

Roketsan, Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı ile "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) roket ve füze ihtiyaçlarının karşılanması, ülkemizde roket ve füze tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konularında lider bir kuruma sahip olunması" amacı ile 14 Haziran 1988 tarihinde kurulmuştur.

Uluslararası bir program olan 'Stinger Avrupa Ortak Üretim Projesi' kapsamında füzelerin kritik alt sistemlerinden olan kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorları ve sevk sistemlerinin yurt içinde üretimi Türkiye tarafından üstlenilmiştir. O dönemde Türkiye'de kompozit katı yakıt teknolojisi olmadığı için Millî Savunma Bakanlığı (MSB), kompozit yakıtlı fırlatma ve uçuş motorlarını üretmek üzere yeni bir şirket kurulmasını uygun bulmuştur.

Roketsan, kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik doğru stratejiler sayesinde Stinger konsorsiyumu gereklerini zamanında ve tam olarak yerine getirirken, ülkemize kazandırdığı yetişmiş insan gücü sayesinde transfer edilen teknolojileri özümseyerek yeni ürünlere dönüştürmeyi başarmış ve beklentilerin ötesine geçerek roket/füze alanında uzman millî bir sanayi oluşturmuştur. 1988 yılındaki kuruluş kararını takiben İskitler'de kiralık bir binada, kendilerine verilen millî görevin heyecanıyla dolu 25 kişilik çekirdek kadro ile çalışılmaya başlanmıştır. Elmadağ'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından Roketsan'a kiralanan yaklaşık 1.000 dönümlük arazide tesis inşa çalışmaları yürütülmüş, üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bina ve altyapı inşaatı 1991 yılında tamamlanmıştır.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, kompozit yakıtlı motor teknolojisi olmak üzere pek çok ileri teknoloji, altyapı ve deneyim Stinger Projesi ile kazanılmıştır. Kuruluş aşamasında tesis edilen Mühendislik Geliştirme bölümünde görev alan mühendisler, Stinger Projesi, iştirak edilen millî projeler ve NATO projelerinden elde ettikleri deneyim ve teknoloji altyapısını özgün ürünlerin tasarımında kullanmışlardır.

1992'de başlatılan füze tasarım altyapısı geliştirme projesinin 1995'te tamamlanmasıyla Roketsan için "tasarım odaklılık" dönemi başlamıştır. Sistem sorumlusu olma hedefiyle oluşturulan bu altyapı sayesinde, Stinger projesinin 1999 yılında tamamlanmasından önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak üzere dünyadaki emsallerine göre çok daha gelişmiş özgün tasarım kompozit yakıtlı 11 km menzile sahip TR-107 Roketi ile 40 km menzilli TR-122 Roketi ve 122 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi T-122'nin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimleri gerçekleştirilmiştir. Bu sistem ve roketlerin 1996 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması, Roketsan ve Türk Silahlı Kuvvetleri için önemli bir kilometre taşıdır.