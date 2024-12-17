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Haber Merkezi

Ensonhaber yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerine devam ediyor.

Yeni yıla yaklaşılırken gündemdeki en önemli konu asgari ücret pazarlıkları.

Milyonları yakından ilgilendiren konu hakkında konuşan Kütahyalı ezber bozan bir tespitte bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunun yüzde 45 olacağı öngörüsüyle dile getirdiği "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." sözleri üzerinden konuya değinen Kütahyalı, yüzde 45'lik zammın doğru bir karar olmayacağını savundu.

"BU KONUDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUM"

Kütahyalı şöyle konuştu:

"Burada biraz farklı düşünüyorum. Türkiye'de işçi sınıfı eziliyor doğru. Orta sınıf yok oldu bu da doğru. Fakat yüzde 45 zam, ücret yaklaşık 25 bin TL olacaktır demek.

Sadece asgari ücretle kalmıyor, bütün maaşlar da asgari ücretle birlikte işverenlerin üzerinde artırma baskısı getiriyor. Bu ne olur? Bu işçi sınıfının lehine mi olur?

"ESNAF FİYATLARI BİR ANDA ARTIRIR"

Ben Türk esnafını iyi tanıyan bir adamım. Türk esnafı bir anda fiyatları katlar. Şu anda enflasyon zaten çok fazla daha da artar.

"ENFLASYON SARMALINA YOL AÇAR"

Sen yüzde 45 zam yaptığında esnafın fiyat artırmasını durduracak bir mekanizma var mı? Yok. Esnaf o parayı olduğu gibi alır. Asgari ücretli arkadaş da sevinir. Sonra bir bakar benim alım gücüm aynı der. Bu enflasyon sarmalına yol açar. Yapmayalım.

"DOĞRUDAN DESTEK GİBİ ŞEYLER DÜŞÜNÜLMELİ"

Bence mantıklı değil. Doğrudan destek gibi şeyler düşünelim. Devlet asgari ücretliye doğrudan destek versin. Belli ürünlerde belli mallarda. Sosyal devletse bu da sosyal devlet. Para vermek yerine belli ihtiyaç maddelerini çok ucuza verilir.

Yüzde 45 asgari ücret zammı emekçilerin işine yaramaz. İşveren ürker işsizliği artırır. Türk işverenini de Türk esnafını da tanıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda konuya değinmişti.

"ASGARİ ÜCRET MUHTEMELEN ENFLASYONUN ÜZERİNDE SEYREDECEK"

Bakan Şimşek, çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söylemişti.

Şimşek, şöyle konuşmuştu:

"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Bu programda da hedefimiz bu yönde, değişmedi. Enflasyon şu anda yüzde 47'dir, yıl sonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek."