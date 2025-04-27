Roma'da Papa Francis'in kabri ziyaretçi akınına uğradı

Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis, 88 yaşında Vatikan'da yaşamını yitirdi...
Vatikan 21 Nisan'da, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Vatikan, Papa’nın ölüm nedeninin felç, koma ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu açıkladı.
Şubat ayından beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden Papa, zatürre teşhisiyle 38 gün hastanede tedavi görmüştü.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için, 26 Nisan’da Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda cenaze töreni düzenlendi.
ZİYARETÇİLER AKIN ETTİ
Törenin ardından, Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma’daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi.
Ziyaretçiler, Papa Francis’in kabrine gelerek dua etti.
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