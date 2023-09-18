Roman Abramoviç, Adnan Oktar'ın İstanbul'da yaşadığı evi satın aldı Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yaptırımlar nedeniyle Türkiye'ye taşınan Rus milyarder Roman Abramoviç'in, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın Kandilli'de kaldığı evi yaklaşık 500 milyon TL'ye (18 milyon dolara) satın aldığı öğrenildi.

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Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş, Rus milyarderleri zor durumda bıraktı.

Yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rus milyarderlerden biri de tüm dünyanın tanıdığı Roman Abramoviç oldu.

Türkiye'ye taşınan Abramoviç'in, uzun süredir İstanbul’da kendine göre bir ev arayışında olduğu biliniyordu.

Hatta konuyla ilgili Abramoviç'in, Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı geçtiğimiz yıl 50 bin dolara kiraladığı öne sürülmüştü.

Ev alıp helikopter pisti yaptırmak istiyordu

Oturmak istediği eve helikopter pisti de yaptırmak isteyen Abramoviç'in konut arayışlarını bu yönde sürdürdüğü de gelen bilgiler arasındaydı.

Ve Abramoviç İstanbul'da yaşayacağı evde karar kıldı ve adım attı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Abramoviç, rotasını Üsküdar'da lüks villa ve yalıların bulunduğu Kandilli'ye çevirdi.

Adnan Oktar'ın kaldığı evi satın aldı: Yaklaşık 500 milyon TL ödedi

Yine habere göre Rus milyarder Abramoviç, suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın yaşadığı Kandilli Vaniköy'deki lüks yalıyı satın aldı.

18 milyon dolara (Yaklaşık 500 milyon liraya) satın alındığı aktarılan lüks evin arsası 9 bin 600 metrekareden oluşuyor.

Tadilat çalışmaları sürüyor

Evde tadilat yaptıran Abramoviç, lüks konuta ulaşan yolları da yeniden inşa ettirdi.

Mülkün çevresine de uzun duvarlar inşa ettirdiği öğrenilen Abramoviç'in, lüks evde hummalı bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Öte yandan Rus milyarder Abramoviç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı iddiasıyla Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer almıştı.

AB yaptırım listesine aldı

AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramoviç'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.

AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramoviç'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

Chelsea'yi satmak zorunda kaldı

Rus liderle olan bağlantının Abramoviç'in servetini korumasına yardımcı olduğu iddia edilen kararda, ana hissedarı olduğu Evraz şirketinin ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinden olduğu ve Rus karar vericilerden fayda sağladığı ifade edilmişti.

Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2,5 milyar sterlin karşılığında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.