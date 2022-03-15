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    Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a indi

    Yaptırımlarla karşılaşan Rus asıllı iş insanı, uçuştan önce İsrail'deki havalimanında görüntülendi. Abramovich'in uçağı, saatler süren bekleyişin ardından bu kez İstanbul'dan havalandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.03.2022 - 09:58
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 10:33
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    Roman Abramovich'in özel jeti İstanbul'a indi

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rus iş insanları, uluslararası yaptırımların hedefi olmaya başladı.

    İngiltere hükümeti, sahibi olduğu Chelsea takımını satmaya karar veren Roman Abramovich'in varlıklarını dondurdu.

    ABRAMOVICH OBJEKTİFLERE YANSIDI

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alınan Rus asıllı İsrail vatandaşı Abramovich'in uçağı, önceki gün Tel Aviv'e indi.

    Uçuş için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda bekleyen Abramovich, objektiflere yansıdı.

    JETİ İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLENDİ

    Ben Gurion'dan havalanan özel jet, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından 18.11'de İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu.

    Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalandı. Abramovich’in uçakta bulunup bulunmadığı ise teyit edilmedi.

    Roman Abramovich in özel jeti İstanbul a indi #1

    İSRAİL'İN OLİGARK TEDİRGİNLİĞİ

    Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarından kaçan Rus asıllı Yahudi iş adamlarının İsrail'e yönlenme ihtimali, Tel Aviv yönetimini endişelendiriyor.

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Avrupa turunda yaptığı açıklamasında, "İsrail'in, ABD ve diğer Batılı ülkeler tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları atlatmanın rotası olmayacağını" vurgulamış, hükümetin farklı bakanlık ve kurumlarıyla bu konuda iş birliği yaptığını açıklamıştı.

    Roman Abramovich in özel jeti İstanbul a indi #2

    YAPTIRIMLARIN HEDEFİNDE

    Rusya'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra büyük servet elde eden iş adamları, "oligark" olarak isimlendiriliyor.

    Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmesinin ardından Moskova yönetiminden kendisini uzaklaştırmak isteyen bazı Yahudi "oligarklar" İsrail vatandaşlığı almıştı.

    Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımların ardından İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi satacağını açıklayan Roman Abramovich de 2018'de İsrail vatandaşlığı almıştı.

    Roman Abramovich in özel jeti İstanbul a indi #3

    Roman Abramovich in özel jeti İstanbul a indi #4

    Roman Abramovich in özel jeti İstanbul a indi #5


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