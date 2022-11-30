Roman Abramoviç, İstanbul Boğazı'nda yalı kiraladı

Roman Abramoviç, kirası aylık 50 bin dolar olan İstanbul Boğazı'ndaki Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ardından yaptırımlarla karşı karşıya kalan dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramoviç'le ilgili bir gelişme yaşandı.

Abramoviç'in, borsa alanında yatırımlarıyla tanınan Ahmet Okumuş’un İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladığı belirtildi.

50 bin dolara kiraladı

Abramoviç'in yalıyı 50 bin dolara kiraladığı da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Başkanı Ulvi Özcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yalının kiralama bedeli hakkında bilgi verdi.

İddia yalan çıktı

Ekonomi gazetesinin haberine göre yalı pazarında yabancı alımının sınırlı olduğunu, özellikle Arapların sanıldığı kadar fazla yalı almadığını ifade eden Özcan, “Katar Prensesi’nin yalı aldığı iddiaları vardı. Ancak Katar Prensesi o yalıyı almadı.” dedi.