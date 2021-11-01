Koronavirüs atlatan ailenin oğlu, yürüyemeyecek derece hastalanıp ülke doktorlarından şifa bulamadı. Türkiye'ye getirilen küçük çocuk sağlığına kavuştu.

Romanya’da yaşayan Costan çiftinin 4 yaşındaki oğulları Eduard, 1 buçuk ay önce ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı.

Hastalığı atlattıktan 3 hafta sonra ailesiyle denize giden Eduard'ın, mide bulantısı ve ateş şikayetiyle götürüldüğü hastanede menenjit tanısı koyularak antibiyotik tedavisine başlandı.

TEDAVİ SONUÇ VERMEDİ

Tedaviden sonuç alamayan küçük çocuk, gün geçtikçe yürüyememeye ve sürekli uyumaya başladı.

Romanya'da koronavirüs sonrası hastalandı: Türkiye'de şifa buldu ViDEO







TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Romanya'daki doktorların 'uyusun' dediği hasta çocuk, uçakla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye'deki tedavisinin ardından tüm şikayetleri biten Eduard, sağlığına kavuştu.

"KOMAYA GİRECEKTİ"

Yaşadığı süreci anlatan anne Anka Costan, “Çocuk çok kötüydü biraz daha kalsaydı komaya girecekti. Buraya akşam geldi sabah da ameliyata girdi. Ameliyattan sonra çok iyi oldu. Yürümeye, yemeye başladı. Çabuk toparlandı.





3 HAFTA HİÇ YÜRÜMEDİ"

Çok memnunum. Getirdiğim çocuğumla hiçbir alakası yok. Konuşuyor, yürüyor. 3 hafta hiç yürümedi. Çok çok çok mutluyum.” dedi.

"HAYATİ TEHLİKE YARATAN BİR TABLO"

Eduard'ın Türkiye'deki doktoru, “Önceki filmlerle tomografileri kıyasladık. Bu kıyaslamada gördüğümüz şey akut olarak gelişmiş bir hidrosefaliydi. Beyin içindeki dolaşan sıvı basıncının yakında dönemde kabul edilemeyecek, çocuğun da bunu tolere edemeyeceği şekilde yükselmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu hayati tehlike yaratan bir tablo.

"TEKRAR YAŞAMA TUTUNDU"

Bu durumun iyi yönetilmesi lazım. Hastamızın hızlı bir şekilde ameliyatını yaptık. Endeskopik olarak kapalı yöntemle operasyonu gerçekleştirdik. Aynı seansta hidrosefali tedavisi için spesifik bir ameliyat gerçekleştirdik. Kataterini taktık. 4-5 gün kadar içerdeki beyin omurilik sıvısını tahliye ettik. Bu esnada kültürlerimizi aldık. Ertesi gün ameliyattan sonra ufaklığın klinik tablosu düzeldi, hepimiz çok sevindik. Tekrar yaşama tutundu, ayıldı. Yemeye, oturmaya, yürümeye başladı, hareketleri düzeldi.

"HASTA OLARAK GELDİĞİ UÇAKTA YOLCU OLARAK DÖNECEK"

Hasta geldiği uçakta yolcu olarak dönecek. Koronavirüs enfeksiyonu sonraki dönemde beynin belli bölgelerine yerleşip orada kalıyor. Santral sinir sistemini hemen terk etmiyor. Dolayısıyla uzun dönemde başka sorunlar ortaya çıkarabiliyor. Yakın zamanda literatürde de benzer vaka serileri bireysel bazda da çıkmaya başladı.” diye konuştu.