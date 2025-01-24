İHA

Türkiye'de geçtiğimiz yıl yaşanan asrın felaketinde çok sayıda can kaybı yaşandı..

Ağır hasar alan bölgelerden biri olan Antakya ilçesi Ekinciler Mahallesi'nde en çok ölüm, Antiş Yapı tarafından inşa edilerek 'cennet bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezidans'ta yaşandı.

Deprem anında saniyeler içinde yerle bir olan 250 daireden oluşan rezidansta, 269 vatandaş hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.

DAVANIN 4'ÜNCÜ DURUŞMASI BAŞLADI

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, hazırlanan iddianame Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Rezidans ile ilgili yargı süreci geçen yıl nisan ayında başlamış ve ilk duruşma gerçekleştirilmişti.

Davanın 3. duruşması da 24 Ekim'de Hatay Adliyesinde görülmüştü.

Rönesans Rezidans davasının 4'üncü duruşması, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

DURUŞMAYA KATILAN İSİMLER

Duruşmaya, rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun SEGBİS üzerinden, tutuksuz yargılanan kontrol elemanı Önder Artun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu ve tutuksuz olarak yargılanan proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan, SEGBİS üzerinden katıldı.

Duruşmaya, Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

"KİMİ BEN İMZA ATMADIM YETKİM YOK DİYOR AMA PARAYI ALIYORLAR"

Rönesans Rezidans'ta ablasını ve yeğenini kaybeden Cemile İncili, bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verenlerin serbest kalmasını istemediklerini belirterek şöyle konuştu:

Rönesans Rezidansı'nda ablam Mevlüde Yıldız İncili ile yeğenim Mehmet Şükrü İncili'yi kaybettim. Bugün dördüncü mahkememiz görülüyor. Rönesans'ta 400'e yakın kişiyi kaybettik. Mahkemenin suçluları kasıtlı adam öldürme kararıyla sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü orada 53 canımız hâlâ bulunamadı ve bunların bir bedeli olmalı. Örnek bir Rönesans davası olmasını istiyorum. Kendileri bize ‘cennetten bir köşe' diye sattılar ve reklam yaptılar. Biz de en ağır cezayı aldıklarını görmek istiyoruz. Bu kadar kişinin ölümüne sebebiyet verenlerin serbest kalmasını istemiyorum. En ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Kimi ben imza atmadım yetkim yok diyor ama parayı alıyorlar. O zaman attıkları imzaya da cezayı yesinler. Adaletten bunu istiyorum.

"SUÇLULAR YAPTIKLARININ CEZASINI ÇEKİYORLAR"

Depremden bu yana ağabeyi ile halasının hala kayıp olduğunu ifade eden Merve Edis ise, şöyle dedi: