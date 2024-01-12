Rönesans Rezidans'ın müteahhidini öven Lütfü Savaş yeniden CHP'nin Hatay adayı oldu Tarihi deprem felaketinde yıkılan ve yüzlerce vatandaşımıza mezar olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi hakkında övgü dolu sözlerle bahseden CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi sadece Hatay'da değil, ülke çapında tepkilere neden oldu.

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ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinin acısı hala yüreklerde.

Yaklaşık 1 yıl önce yaşanan o acı dolu günlerde, deprem bölgesindeki birçok nokta felaketin sembolleri haline geldi.

Onlardan biri de Hatay'ın Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi’nde 2013 yılında tamamlandıktan sonra daireleri, "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 daireden oluşan Rönesans Rezidans oldu.

Depremin simgesi Rönesans Rezidans

Depremde yıkılan binada yüzlerce kişi hayatını kaybetti, 55 kişi ise kayboldu.

Günlerce hatta aylarca depremzedeler enkaz önünde yakınlarından haber beklerken skandal bir olay gerçekleşti.

O herkesin acıya boğulduğu günlerde yıkılan binaların sorumluları hakkında soruşturma çalışmaları başlarken büyük bir skandal yaşandı.

Canlı yayında müteahhidi savundu

Depremde yıkılan binaların birçoğuna imar izni veren belediyenin başındaki isim, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Show TV yayınına katıldı.

Savaş burada, yüzlerce kişiye mezar olan ve belediye tarafından imar izni verilen Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'u savundu.

Savaş'ın, "Bu arkadaşımız gerçekten idealist bir insan. Büyük ihtimal şartlara, deprem yönetmeliğine uygun yapmıştır. Bilim yönüyle konuşuyorum. Bu deprem hiç kimse kimseye kusur aramasın, belediye mevzuat sorgulanırsa onlara yazık etmiş oluruz." sözleri büyük bir tepkiye neden oldu.

Değişim söylemleri unutuldu

Üzerinden 1 yıla yakın bir süre geçen bu yaşananlardan sonra yerel seçim yaklaşırken CHP'de başlayan değişim söylemleri ile Genel Başkan Seçilen Özgür Özel, ikinci bir skandala imza attı.

Deprem felaketinden sonra tüm sorumluluklarına rağmen, Hataylıların tepkisine rağmen Savaş, yeniden Hatay adayı olarak açıklandı.

28 Mayıs'taki yerel seçimlerden sonra başlayan değişim söylemleri arasında bunca sorumluluk ve skandala rağmen Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi, başta CHP tabanı ve Hataylılar olmak üzere tüm ülke çapında tepkilere neden oldu.