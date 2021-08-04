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    Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı

    Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı

    Manavgat'ta bir kadın, kendisiyle gerçekleştirilen röportajda bölgedeki yangında hiçbir önlem alınmadığını ve itfaiyenin olmadığını ifade etti. Ancak durum hiç de öyle değildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 04.08.2021 - 13:17
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    Türkiye'de orman yangılarıyla mücadele büyük bir titizlikle devam ediyor

    Yangınların sekizinci gününde ekipler, ilk andan itibaren alevlere karşı koymak için hem havadan hem de karadan canla başla mücadele ediyor.

    Alevleri kontrol altına alma çabaları kapsamında, helikopterler taşıdıkları suyla yangınların çoğunu kontrol altına alırken karadan TOMA'lar ile itfaiye araçları denizden de  yangın söndürme gemileri bu mücadeleye dahil oldu.

    Tüm bunlara rağmen başta sosyal medyada olmak üzere muhalif medya kuruluşlarında, devletin mücadelesini karalama kampanyaları başladı.

    Bu kampanyalardan biri de Manavgat'ta yaşandı...

    Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı VİDEO

    İTFAİYE YOK YALANI

    Manavgat'taki yangında röportaj veren bir kadın, hiçbir önlem alınmadığını ve bölgede itfaiyenin olmadığını ifade ederek provokatif söylemlerde bulundu.

    Ancak durum hiç de öyle değildi.

    Röportajı ve çevreyi kayda alan başka bir vatandaş, sahadaki itfaiyeleri ve TOMA'ları göstererek, kadının tüm yalanını ortaya çıkardı.

    Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #1

    Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #2

    Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #3

    Röportajında itfaiye yok diyen kadının yalanı ortaya çıktı #4


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