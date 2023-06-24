Rostov sakinleri Wagner askerlerine yiyecek dağıttı Rus ordusunun paralı asker grubu Wagner, Rostov'u ele geçirdi. Şehirde kritik noktalara konuşlanan paralı askerlere ise halkın ilgisi büyük. Şehirden gelen karelerde halkın, askerlere karşı sevgi gösterilerinde bulundukları ve yiyecek verdikleri görüldü.

Rusya'da geceden beri sular durulmuyor...

Rusya'nın Ukrayna savaşı için kullandığı paralı asker grubu Wagner, darbe girşiminde bulundu.

Geceden beri sıcak dakikaların yaşandığı Rusya'da Wagner, Rostov'un kritik noktaları da dahil olmak üzere tüm şehri ele geçirdi.

Hızla ilerleyen gruba karşı Putin, hatadan geri dönülmesi için paralı askerlere çağrı yaptı.

Putin açıklamasının devamında, tek istediğinin halkının güvenliğini sağlamak olduğunu da söyledi.

Putin sert açıklamaları sonrasında atacağı adımlar tüm dünya tarafından izlenirken, Rostov şehrini ele geçiren paralı askerler ise halktan ilgi görüyor.

Askerleri gören halk, ellerindeki yiyecekleri dağıtmaya başladı.

Rostov halkından darbeci askelere yakın temas

Putin'in "İhanet" olarak değerlendirdiği darbe sonrası açıklama yapan Wagner lideri Prigojin, geri çekilmyeceklerini söyledi.

Halkı da kendilerine katılmaya çağıran Wagner lideri Prigojin, açıklamalarına geceden beri devam ediyor.

Rostov'un ele geçirilmesinden sonra ise halkın paralı askerlere destek verdiği ve yiyecek dağıttığı görüldü.

Askerlerin yanına giden ve onlarla yakın temas kuran halk, Wagner’e destek veriyor.

Putin'den sıkıyönetim kararı

Rostov'da halk, Wagner askerleriyle yakın temas içerisinde olurken, Putin'den ise bir karar daha geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün gözaltında tutulmasına izin veren yasayı imzaladı.