RTÜK 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı ilan etti

DHA

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarının önlenmesi amacıyla kurulan Araştırma Komisyonu, dün bir araya geldi.

Komisyonda, RTÜK Başkan Yardımcısı Feyzullah Tecirli ve BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün önemli açıklamalar yaptı.

Türk aile yapısı ve ahlakına uygun olmayan konuların ele alındığı komisyon konuşmalarında ana tema LGBT oldu.

"2025'İ LGBT İLE MÜCADELE YILI İLAN ETTİK"

Komisyonda vekillerden gelen soruları yanıtlayan Tecirli, 400 kişilik bir izleme değerlendirme dairesi bulunduğunu belirterek, yayın içeriklerinin sanal reklamlar, reklam ölçüm sistemleri ve etik ilke kararları gibi filtrelerden geçtiğini ifade etti.

Çocukların korunmasına yönelik çalışmaların öncelikli olduğunu vurgulayan Tecirli, şöyle konuştu



Çocuk dergimizin temasını 2025 yılının aile yılı olması münasebetiyle birinci olarak ekran bağımlılığı ikinci ana temamız da tüm değerlendirme kriterlerimiz dahil olmak üzere LGBT ile mücadele yılı ilan ettik. Bu kapsamda isteğe bağlı yayıncı platformlarda, geleneksel yayıncılık çerçevesinde yakınen arkadaşlarımız raporlama faliyetlerine devam ediyorlar.



Bizler iki yıldan beri belli aralıklarla dizi yapımcıları ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Arzu ettiğimiz şey ürün ortaya çıktıktan sonra sansür uygulamasından ziyade aile ve çocuk dostu hareketleri destekliyoruz.

"UYGUNSUZ İLİŞKİLER MİNİMALİZE EDİLDİ"

Gündüz kuşağı programlarıyla alakalı, 2018 yılında evlilik programları vardı ve kaldırıldı akabinde daha kötüsüyle karşılaştık. Etik ilke kararları yayınladık ve bu konudaki hassasiyetlerimizi paydaşlarımıza ilettik. Ensest ve kriminal ilişkilerin minimalize olduğunu ifade etmek isterim.

"LGBT İÇERİKLERİNE ASLA İZİN VERMİYORUZ"

BTK'nın çocukların çevrimiçi ortamlardaki güvenliğini artırmayı amaçladığını açıklayan BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün ise çocukların sosyal medyadaki güvenliğini tehlikeye atan LGBT içeriklerine ilişkin şöyle konuştu: