RTÜK, 4 yayın kuruluşuna yaptırım uyguladı

FOX TV, Tele 1, Halk TV ve Kudüs TV’nin yayın ilkelerinin ihlal ettikleri tespit edildi. RTÜK tarafından söz konusu yayıncı kuruluşlara para cezası verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK); FOX TV, Tele 1, Halk TV ve Kudüs TV'ye yayın ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle müeyyide uygulandı.

Müeyyidelere ilişkin açıklama yapan RTÜK, Üst Kurul’un FOX'taki "Elkızı" dizisinin bazı sahnelerini incelediğini, evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX'a idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Tele 1'in "18 Dakika" programında, Merdan Yanardağ'ın yayındaki bazı ifadeleri nedeniyle yayın ilkesi ihlali yapıldığına karar verildi.

Yanardağ’ın sözlerini müzakere eden Üst Kurul Üyeleri, Yanardağ’ın hüküm veren ifadelerinin ve isnatlarının, kişi ya da kurumların şahsiyet ve itibarlarına zarar verebilecek nitelikte olduğunu, ifade özgürlüğü kapsamı dışında bulunduğunu değerlendirdi.

Üst Kurul üyelerinin kararı ile Tele 1 hakkında idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

‘SORUMLU YAYINCILIK’ İLKESİ İLE BAĞDAŞMAYAN YAYINLARA CEZA

Halk TV'nin "Açıkça", "Medya Mahallesi", "Sözüm Var" programları ile "Kayda Geçsin" ve "Perdenin Önü Arkası" isimli programları hakkında hazırlanan uzman raporlarını görüşen RTÜK, yapımlardaki yayın ilkesi ihlallerini inceledi.

"Açıkça", "Medya Mahallesi", "Sözüm Var" programlarında bazı kamu kurumlarına iftira atıldığını belirleyen RTÜK, "Perdenin Önü Arkası" programındaki birtakım söylemleri de yasa ihlali olarak değerlendirdi.

"Kayda Geçsin" programında Moderatör Özlem Gürses’in 'maddi bir gerçekliğe dayandırmadan şahsi kanaatiyle yorumda bulunduğuna' karar veren RTÜK, soruşturulmadan yapılan kamuoyu açıklamasının sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV’ye idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

“AZERBAYCAN YÖNETİMİ AYNI SADDAM YÖNETİMİ GİBİ”

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu'nun başvurusunu değerlendiren RTÜK, Kudüs TV'de yayınlanan "Üçüncü Göz" programını inceledi.

"Azerbaycan yönetimi aynı Saddam yönetimi gibi. Benim için fark etmiyor. Irak halkı benim için mukaddestir ama Saddam benim için lanetliktir. Aynı şekilde de Aliyev." sözleriyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hakaret edildiğini tespit eden Üst Kurul, yayıncı kanala idari para cezası verildi.